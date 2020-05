Destrozan a navajazos la zódiac de la agrupación de Protección Civil de Cedeira

0

Los voluntarios de Protección Civil de Cedeira se llevaron una sorpresa muy desagradable esta mañana, cuando se disponían a bajar al agua la zódiac cara a la temporada veraniega. «Nos encontramos con que algún o algunos desgraciados le habían metido varios navajazos al globo de neopreno, por lo que la han dejado inutilizada, probablemente para todo el verano», lamentan. Y es que el Concello aún no ha aprobado los presupuestos de este año y no han recibido la subvención anual, por lo que no pueden asumir la reparación.

«Si hay que cambiar todo el neopreno sube a más de 3.000 euros», indican desde la agrupación. A los autores les recuerdan que todos son voluntarios y que operan a través de subvenciones públicas, que pagan todos los vecinos. La agrupación reclama una nave propia para poder almacenar todo su material, «a salvo de los vándalos». Ahora lo reparten entre varios locales y al aire libre. Piden la implicación de Concello, Xunta y Diputación. Sin zódiac, no podrán realizar ningún tipo de operativo por mar.