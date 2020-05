Cedeira mantiene las placas con el nombre de Fraga de su período como presidente de la Xunta

0

La Voz de Galicia LA VOZ

CEDEIRA 26/05/2020 13:09 h

El alcalde de Cedeira, el socialista Pablo Moreda, quiere dejar claro que la decisión de retirar el nombre de la calle dedicada a Manuel Fraga Iribarne responde al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, «xa que lle foi adicada como ministro de Información e Turismo do goberno de Francisco Franco». «En ningún caso se me pasaría pola cabeza retirar o nome dunha rúa dedicada a unha persoa que foi elixida democraticamente como presidente da Xunta de Galicia», subraya el regidor. Y recuerda que en la localidad existen varias placas en las que figura el nombre de Manuel Fraga Iribarne, «do período no que estivo ao fronte da Xunta», que no se van a eliminar.

Así figura en la carta que Moreda ha remitido al presidente autonómico, Alberto Núñez Feijoo, a quien le pide que rectifique sus declaraciones sobre el cambio de nombre de la calle, que ha pasado a denominarse Fraternidade, «recollendo o sentir da corporación municipal, que aspira a resolver con paz o que noutrora foi golpismo, guerra e represión infinita». El mandatario local entiende que Feijoo «incorreu nun erro ao non contrastar os datos facilitados polo portavoz do PP no Concello de Cedeira, Luís Rubido, polo que as súas declaracións nada teñen que ver coa realidade».

El alcalde acusa al responsable municipal de los populares de actuar «coa única intención de facer un dano persoal», tanto a él como a los vecinos, «dando a entender que isto se fixo durante o estado de alarma». La retirada de la placa de la calle se acordó, en realidad, en el pleno celebrado el 9 de marzo, una semana antes de la declaración del estado de alarma. Moreda reitera su compromiso «polo benestar da veciñanza [...] e co persoal sanitario, sen pensar en réditos de ningún tipo nin facer ningún tipo de críticas á Xunta, aínda sabendo que, agás o delegado territorial da provincia, ninguén se puxo en contacto para preguntar pola situación dos veciños».