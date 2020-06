«Siempre que se escapa un caballo en Infanta Elena, me llaman a mí»

0

12/06/2020

A Marcos Jiménez el amor por los caballos le viene de familia y, se podría decir, es una pequeña herencia. Le gustan y convive con ellos desde que tiene uso de razón. Actualmente tiene dos machos, dos yeguas y un poni que conviven en varias fincas cercanas a la Avenida Infanta Elena que tiene arrendadas. «Siempre que se escapa un caballo, la Policía Local me llama a mí aunque sean las cuatro o cinco de la mañana, porque dan por supuesto que el animal es mío», explica Marcos, que quiere dejar claro que sus animales cumplen todos los controles veterinarios y que están perfectamente cuidados.

Mañana y tarde

Por la mañana, este hombre acude hasta las fincas y pasea a sus animales hasta un río cercano, para que beban. No les lleva bidones porque se los roban, pero acude de nuevo por la tarde para asegurarse de que no pasan sed. Tienen zonas de sombra para los días de calor y, cuando llega el frío del invierno, tienen cuadras con hierba seca en las que pueden descansar. «Todos mis caballos tienen chip y pasan todos los controles veterinarios. Están bien de salud y perfectamente cuidados», explica Marcos con la documentación en la mano, mientras cuenta que vivió su infancia rodeado de caballos y que él nunca se ha lucrado con los animales, «en todo caso, me dan muchísimos gastos». Él se encarga de domarlos y es que cuando cumplen uno o dos años, empieza a trabajar con ellos porque antes, explica, solo tienen ganas de jugar. «Me apasionan, y quiero dejar claro que estoy cansado de que me llamen y señalen sin pararse antes a mirar a mis caballos. Ni tienen pulgas ni están mal cuidados», comenta.

Marcos Jiménez tiene constancia de que hay caballos en mal estado en las fincas que lindan con la Avenida Infanta Elena, «pero que lo hagan otras personas no quiere decir que me puedan culpar a mí. Yo uso una fusca para domarlos, pero ni siquiera los rozo. Además, sé de sobra que si pegas a un animal para aprender la doma, nunca va a estar bien educado», añade este hombre.

Cariño y paciencia

Los ingredientes para enseñar a sus animales son el cariño y la paciencia. Con mucho tiempo de dedicación y día tras día, sin descanso, sus animales realizan el paso español sin ni siquiera rozarlos. Además del pasto, Marcos Jiménez les lleva otros alimentos que les da a modo de «gominola». En cuanto lo ven aparecer, los caballos solo buscan caricias.