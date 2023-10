La Xunta admite vertidos en dos ríos por el incendio en una planta industrial de As Somozas

Incendio de Sogarisa, el domingo César Toimil

Augas de Galicia ha confirmado que el río Grande de Xuvia y el riachuelo Ramisqueira registraron vertidos por el incendio del pasado fin de semana en una planta industrial de As Somozas. Técnicos del programa de control de vertidos de este organismo, dependiente de la Consellería de Infraestruturas, recibieron el domingo el aviso del 112 por el incendio industrial en Sogarisa. Y observaron «turbidez e escumas en superficie» en los cauces citados. También admiten que el lunes se registraron truchas muertas en el Xuvia. La empresa recalca que comparte una red de evacuación con todas las industrias del polígono.

Durante el domingo, los técnicos de Augas inspeccionaron y evaluaron «posibles afeccións ao rego Ramisqueira (tributario dun afluente do río Grande de Xubia), augas abaixo do vertido producido como consecuencia do incendio rexistrado». Y tomaron muestras tanto en ese cauce como en el Xuvia, observando esa turbidez del agua con espumas en superficie. Posteriormente, se inspeccionó el Xuvia en Moeche (altura del área de Souto Grande) «obténdose tamén valores indicativos de afección; e tamén no río ao paso polo concello de San Sadurniño (paseo fluvial xunto ao mesón A Granxa) onde xa non se percibía afección».

Guardia Civil acordonando la zona de Sogarisa el domingo César Toimil

El lunes, los técnicos del programa de control de vertidos realizaron una nueva inspección en la zona. Comprobaron «o cese do vertido, se ben se localizaron dez exemplares de troitas mortas». A pesar de que ya no exista vertido, el seguimiento de la situación continúa estos días. La Sociedade de Caza e Pesca de Xuvia y la Cofradía de Mariscadores de Barallobre habían alertado al 112 sobre la presencia de truchas muertas entre San Sadurniño y Narón.

Truchas muertas aparecidas estos días en el río de Xuvia

Según indican desde Sogarisa, los vertidos tanto de esta planta de tratamientos de residuos industriales como los del resto de las empresas van por la red propia del polígono. Se trata de una «red de evacuación para todas las industrias del polígono de As Somozas», que tienen la obligación de utilizarla.

La empresa también indica que una vez extinguido el incendio las aguas de extinción (agente utilizado para apagar el fuego) pueden ir por los pluviales. Y recalca que no tiene comunicación de que existan otros vertidos que no sean esas aguas de extinción.