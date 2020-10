La plantilla de Siemens-Gamesa teme despidos por la bajada de la producción e intensificará las protestas

0

La Voz de Galicia Rocío Pita Parada

Ferrol 24/10/2020 14:55 h

Los trabajadores de Siemens Gamesa salieron esta mañana a la calle para reclamar garantías de futuro para la planta de As Somozas. Bajo la pancarta en la que reclamaban que no se cierren las instalaciones y no se permita su posible deslocalización a Portugal, unas doscientas personas respaldaron la movilización, en un recorrido a pie desde la factoría hasta el Concello, donde leyeron un manifiesto. «Non podemos quedarnos de brazos cruzados», proclamó el presidente del comité de empresa, Sergio López, que dijo que si a punto de cumplir 24 años esta planta sobrevivió, mientras otras cerraban, fue «pola nosa competitividade, experiencia, esforzo e calidade», además de «certas xestións de tipo político que axudaban a tirar adiante». Y alegó que «Siemens non pode acharcarlle nada á nosa plantilla».

Al término de la protesta, el presidente del comité advirtió de que en las próximas semanas las protestas irán «subiendo de intensidad». La carga de trabajo solo está garantizada hasta finales de año. Y además, se ha reducido ya la producción hasta solo siete palas: «Tenemos miedo», reconoció, porque «tenemos casi la seguridad de que va a haber despidos», señaló, en una planta que cuenta con 300 empleados. Agradeció el respaldo político recibido por parte del alcalde de As Somozas, el popular Juan Alonso Tembrás, que participó en el recorrido a pie junto a los trabajadores, y de los grupos políticos.

Por su parte, el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, pidió a la empresa «que abra a posibilidade de fabricar modelos máis innovadores de pas para non limitar o mercado desta factoría» al modelo SG-114.