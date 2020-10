El PP se compromete a buscar vías de futuro a la planta de Siemens Gamesa

0

La Voz de Galicia Beatriz Couce

Ferrol 09/10/2020 17:46 h

El secretario general de los populares gallegos, Miguel Tellado, ha mantenido este viernes un encuentro con el comité de empresa de la fábrica de palas que tiene Siemens Gamesa en As Somozas para abordar la situación de incertidumbre por la que pasa la plantilla, ante el fin de los pedidos en curso y la falta de planes claros por parte de la dirección. Acompañado por el presidente provincial del PP en A Coruña, Diego Calvo, y el por alcalde de As Somozas, Juan Alonso Tembrás, transmitió su respaldo a los trabajadores -que suman 500, entre los 300 de la plantilla directa- y los 200 indirectos.

Tellado admitió sentirse preocupado por el anuncio realizado por los responsables de la empresa energética, descartando aprobar la producción en As Somozas de los nuevos modelos de palas y limitando únicamente su mercado al tipo SG-114, con salida solo en el mercado nacional. El líder de los populares gallegos afirmó que «seguiremos traballando desde o Parlamento de Galicia e dende o Concello para que isto teña futuro» y subrayó el empeño de su grupo en la búsqueda de vías de solución con el fin de «todas as incertidumes se poidan disipar da mellor forma posible».

Siemens Gamesa solo garantiza ocupación para la factoría de As Somozas hasta finales de este año y no descarta, a partir de ahí, distintos escenarios, que por el momento no ha concretado cuáles son.