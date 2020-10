Siemens Gamesa traslada al comité que descarta adjudicarle nuevos modelos de pala

0

La Voz de Galicia

Ferrol 06/10/2020

El comité de empresa de la planta de Siemens Gamesa en As Somozas mantuvo este martes un encuentro con la dirección para abordar el futuro de este centro, en el que los responsables de la compañía rechazaron la posibilidad de adjudicar la producción de nuevos modelos de palas a las instalaciones de la comarca. Aludió a la necesidad de acometer nuevas inversiones para ello, mientras que en otras instalaciones, como la de Vagos (Portugal), esas aspas pueden realizarse sin tener que afrontar costes adicionales.

Según informó el comité, la planta de As Somozas quedará ligada únicamente a la fabricación del tipo SG-114, pese a que solo tiene pedidos de este componente hasta el próximo 20 de diciembre.

El presidente del comité de empresa de la factoría de As Somozas sostiene que la dirección de la firma les trasladó que, si no se confirman encargos para el próximo año, baraja varios escenarios, aunque por el momento no trascendió ninguno de ellos.

Mercado nacional

No obstante, la empresa también comunicó al comité que la planta únicamente estará dedicada a la producción nacional, ya que no es competitiva en el mercado internacional.

Fuentes oficiales de Siemens Gamesa volvieron a reiterar que no tienen garantías de ocupación después de finales de año. «Nos enfrentamos a un entorno altamente competitivo que está impactando en nuestros resultados. En este contexto, necesitamos adaptarnos constantemente a las dinámicas del mercado para asegurar nuestra competitividad a largo plazo», aseguraron al respecto.