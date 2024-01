Pontón se compromete en As Pontes a crear una empresa eléctrica pública y una tarifa gallega

La candidata del BNG, con otros miembros de la formación, con el lago y la villa de As Pontes al fondo CEDIDA

La creación de una empresa eléctrica pública será una de las primeras medidas que adoptará Ana Pontón si llega a la presidencia de la Xunta, según avanzó esta mañana en As Pontes. La candidata del BNG presentó su modelo energético, que parte de la idea de «poñer a riqueza enerxética ao servizo do país, da sociedade galega e do seu desenvolvemento económico, dunha maior creación de empresas, e que teña un retorno para o conxunto das familias de Galicia». Esta es la propuesta de los nacionalistas, subrayó, «fronte ao deseño feito desde Madrid, que provoca que as grandes eléctricas se beneficien da riqueza enerxética de Galicia, sen que teña un retorno nin para as pequenas e medianas empresas nin para as familias, e moitas van seguir pasando frío este inverno porque non poden asumir o elevado custe da factura da luz».

El cambio de modelo energético que promete Pontón se sostiene en tres pilares, que persiguen «a democratización da enerxía, cun desenvolvemento que tamén preserve a riqueza natural do país e respecte ás persoas que viven no medio rural». La puesta en marcha de una compañía eléctrica «cen por cen pública, pilotada pola Xunta e que permita a participación das entidades locais», constituye uno de los ejes de su propuesta, que incluye el rescate de las centrales hidráulicas «que vaian caducando».

La segunda medida será la implantación de una tarifa eléctrica gallega, «máis baixa», algo que, remarcó Pontón, «ten todo o aval legal [...], é unha decisión que só depende da política». «En Galicia —argumentó—, exportamos unha parte da enerxía eléctrica que producimos, e cremos que é lóxico que o custe social e ambiental que soportamos teña a súa repercusión no país, a través da excepción galega, que nos permita abaratar a factura da luz ás familias e ás empresas que teñen a súa sede en Galicia e desenvolven aquí a súa actividade».

La tercera clave del modelo energético del Bloque apela al futuro desarrollo de las renovables: «Neste momento temos un bum eólico depredador, ao servizo das grandes enerxéticas, que non ten en conta os criterios ambientais e non respecta á xente do medio rural. Nós queremos cambiar o modelo. Hai que para ese bum e planificar o desenvolvemento das enerxías renovables en Galicia de forma sustentable [...], un modelo no que o vento sexa declarado un ben público e, polo tanto, a súa explotación estea suxeita a concesións cun límite temporal, como sucede xa no caso da hidráulica».

Pontón defiende que las empresas que exploten los parques eólicos «teñan a súa sede en Galicia, paguen os seus impostos aquí e permitan unha maior participacón pública no desenvolvemento do sector». Precisamente con el fin de impulsar las energías renovables, la aspirante del BNG a presidir la Xunta aboga por «desenvolver tecnoloxía para poder aplicar esas enerxías».

En su visita a As Pontes avanzó que, de llegar al gobierno, impulsará la creación de un centro de I+D+i en la villa minera vinculado con el almacenamiento de la energía. «Cremos que As Pontes ten o capital e o coñecemento necesario para ser a sede, é un compromiso claro con Galicia e, especificamente, con As Pontes, onde seguimos pendentes de poder levar adiante unha transición enerxética que sexa realmente xusta», enfatizó.

Avanzó, además, que otra de las primeras medidas que adoptará, en caso de ser presidenta autonómica, «é quitar a cadeira que as eléctricas teñen no Consello da Xunta, para poñer a riqueza deste país ao servizo da sociedade».