Formoso volverá a optar a la alcaldía de As Pontes «polo compromiso co futuro industrial desta vila e de Galicia»

González Formoso, esta mañana en los jardines del Hexágono, un edificio municipal de As Pontes CEDIDA

Valentín González Formoso recurrió a la geometría para despejar la x de la ecuación que él mismo ha ido enrevesando en las últimas semanas. El alcalde de As Pontes eligió el Hexágono, un edificio municipal, para anunciar su candidatura a la reelección. «E logo, non se ía presentar?», se preguntaba poco después Carmiña, una vecina asombrada por la expectación que suscitó algo sobre lo que ella jamás dudó, que el también presidente de la Diputación de A Coruña y secretario xeral del PSdeG iba a volver a encabezar la lista en las municipales del próximo 28 de mayo.

La decisión, reiteró, responde «ao compromiso co futuro industrial das Pontes, o que significa un compromiso co futuro industrial de Galicia», en un momento de transformación ante el cierre, «nun futuro, non se sabe cando», de la central térmica de Endesa, y en pleno proceso de transición energética. «Tendo en conta o futuro industrial desta vila e as súas necesidades laborais, e o futuro industrial de Galicia, necesitamos substituír este complexo eléctrico galego por outro», repitió, como eje de la reflexión que le ha llevado a asumir «un esforzo familiar e persoal importante, pero non maior do actual».

González Formoso, regidor pontés desde 2007, está dispuesto a «remangarse [...] e mobilizar ilusión e recursos» para captar y materializar «proxectos estratéxicos para As Pontes e para Galicia que están riba da mesa, en distintas fases de avance, ideas en tramitación que aínda non son feitos, polo que toca ser responsables». Con gesto serio, con buena parte de sus concejales observándolo a unos pocos metros, enumeró los proyectos que se están gestando. Empezó por Ence y la fábrica de papel tisú, «que se leva reclamando en Galicia desde a década dos 90 para completar a cadea de valor do sector forestal». Supondría, señaló, 330 millones de euros de inversión y 400 puestos de trabajo.

La planta de hidrógeno verde de Reganosa y EDP, con una inyección de cien millones de euros, volverá a situar As Pontes como ejemplo en materia energética, recalcó, «coas novas tecnoloxías que impulsa a Unión Europea, para dar servizo a todo o tecido industrial galego». «Será un centro de referencia a nivel nacional e europeo por eficiencia, por hibridar todas as tecnoloxías [eólica e hidráulica]. Haberá produción de hidróxeno 365 días ao ano, 24 horas ao día, xa que non dependerá do vento ou do sol». En el sector del automóvil, destacó la inversión de 430 millones de euros, con la creación de 756 puestos de trabajo en una primera fase, y otros 400 en la segunda, prevista por el grupo chino Sentury Tire en la macroplanta de fabricación de neumáticos.

«A automoción e o novo modelo de mobilidade terán unha anclaxe nas Pontes, coa produción de millóns de neumáticos para o sector do automóbil eléctrico europeo», recalcó. Y citó un cuarto proyecto, ligado a los nuevos combustibles, con la producción de amoníaco verde por parte de la firma sueca Universal Kraft, «un investimento de 240 millóns de euros que vai supoñer unha oferta para todo o tecido produtivo galego e para toda a sociedade e o transporte por estrada, ferroviario e marítimo, desde As Pontes». «Son proxectos onde se xoga moito Galicia e As Pontes, pola enorme trascendencia que terán no modelo industrial galego», concluyó, cifrando en 1.400 millones de euros la inversión total, «para xerar miles de postos de traballo». Ese es su lema, insistió, y su motivación para aspirar de nuevo a la alcaldía.

El 30 de septiembre de 2021, cuando formalizó su intención de aspirar a la secretaría xeral del PSdeG, también en su pueblo, en la plaza de América, habló de «recuperar o orgullo de ser socialistas para despois levantar Galicia». Primero liderar el partido y después gobernar la comunidad. Esta mañana eludió cualquier referencia a su eventual candidatura a presidir la Xunta. «Estamos no momento de anunciar a miña candidatura á alcaldía das Pontes, quero ser respectuoso coa miña vila e con Galicia, e o que toca agora é o proceso das municipais», incidió.

González Formoso confirmó que tanto el secretario general como el responsable de Organización del PSOE comparten su decisión y la respetan. E ironizó con que no necesitaba hacer de prestidigitador para demostrar que se ve con fuerza para compaginar la alcaldía con presidencia de la Diputación y la secretaría xeral del partido: «Estou a facelo desde hai un ano, percorrendo 400 ou 450 quilómetros cada día, que sempre remato nas Pontes». «Hai que ir paso a paso, e agora estou defendendo os intereses de Galicia en todos os ámbitos, europeo, estatal e no propio país, e exercendo cos meus equipos a defensa das dúas institucións, Concello e Deputación», zanjó.

El PPdeG dice que «Formoso renuncia a Galicia para seguir sendo unha delegación do Goberno de Sánchez»

Paula Prado critica que compatibilice tres cargos mientras Alfonso Rueda evita atacarle para no ponerse a la altura de alguno miembros del PSdeG

X.G.

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha considerado que la decisión de Valentín González Formoso de intentar revalidar la alcaldía de As Pontes cuando es secretario general del PSOE confirma que «prefire renunciar a Galicia e seguir sendo unha delegación do Goberno de Pedro Sánchez». Para Prado, Formoso «antepón os seus intereses persoais» con esa decisión, y confirma que los socialistas, que pese a gobernar en España no son capaces de presentar candidatos a todas las alcaldías de Galicia, «tampouco teñen recambio nas Pontes».

Prado recordó que hace solo unos meses Formoso describió a José Ramón Gómez Besteiro, uno de sus predecesores al frente del PSdeG, como el «Messi da política galega» y casi se ofreció a cederle al testigo. En Galicia, añadió, no sabemos si Formoso está «gardando a silla» de Besteiro o si este «caeu eliminado», como le ocurrió al futbolista argentino en la champions.

La secretaria general de los populares consideró que lo ocurrido demuestra que «o PSdeG está en estado de descomposición», y añadió que la candidatura de Formoso demuestra que tampoco tiene respeto a los vecinos de As Pontes, ya que pretende seguir siendo «alcalde pola mañá, presidente da Deputación pola tarde e secretario xeral pola noite».

También Alfonso Rueda, preguntado por la prensa antes de que Formoso confirmase su decisión de presentarse, comentó su casi segura continuidad. El presidente, como Prado, calificó los últimos meses del PSdeG como «un culebrón» y consideró que «goberne quen goberne o Partido Socialista, o máis importante é que teña un pouco máis de autonomía». Rueda evitó cargar contra Formoso por compatibilizar varios cargos, a pesar de que el secretario general del PSdeG sí criticó a Feijoo por ser presidente de Galicia y del PP nacional durante unos meses, por «respecto persoal» ya la espera de conocer las razones de Formoso. En todo caso, señaló que sus críticas siempre serán menores que las que le lanzan sus correligionarios: «Non me gustaría poñerme á altura dos membros do Partido Socialista, que xa critican por sistema ao seu secretario xeral».