El comité de la central de Endesa pide a la eléctrica que pruebe a operar la planta solo con biocombustibles

La Voz de Galicia Beatriz Couce

Ferrol 11/11/2020 18:32 h

El comité de empresa de la central térmica de Endesa en As Pontes reclama a la empresa que, después de finalizar las pruebas de operación de la planta con una mezcla a partes iguales de carbón y biocombustibles, continúe esas evaluaciones para evaluar el funcionamiento eliminando el mineral por completo. «Endesa no puede prescindir de la contribución fundamental de este proyecto a la economía circular partiendo de la innovación que resultaría la reutilización de una instalación procedente del carbón hacia un nuevo uso como biocentral libre de carbón, cuyo impacto en el sistema es global por las sinergias que genera», afirma el comité mediante un comunicado público.

Además, los portavoces de los trabajadores recuerdan que la comarca cuenta con una infraestructura y unos recursos logísticos, técnicos y humanos «imprescindibles para apoyar a Endesa en este nuevo proyecto». También sostienen que para poder continuar con las evaluaciones, «es preciso que se mantenga la dotación actual de personal propio y subcontratado que conoce y opera las instalaciones con los más altos estándares de la industria».

Proceso de recolocaciones

Por otro lado, el comité se ha manifestado en contra al proceso de recolocaciones impulsado por Endesa para el personal afectado por el cierre de instalaciones. En el caso concreto de la pontesa, los portavoces de la plantilla critican que la eléctrica mantenga los mismos plazos para las recolocaciones de los trabajadores cuando se están desarrollando las pruebas con biocombustibles que pueden revertir la decisión del cierre. «Atopámonos na nosa central con que, de 71 posibles solicitantes, a empresa realizou unha comunicación onde se asignaron a 34 traballadores prazas que non solicitaran (repartidas por todo o territorio español), a 19 traballadores asignáronselles prazas solicitadas (a maioría tamén fóra do territorio) sendo gran parte deles persoal das máximas categorías, e hai 18 persoas sen praza comunicada (pero temendo tamén que sexan fóra do territorio). Isto incumpre totalmente as palabras do conselleiro delegado afirmando a creación de prazas nunha contorna de 40 kilómetros da central», critica el comité.

También afirma que a algunas personas se les está comunicando que en dos meses tendrán que incorporarse a sus nuevos destinos lo que pondría en riesgo la operación normal de la central y la realización de futuras pruebas.

Los portavoces de la plantilla reclaman por ello la paralización inmediata del proceso de recolocaciones y el bloqueo al movimiento de trabajadores hasta la ejecución de todas las pruebas. Esta exigencia la hacen extensiva también al personal de la terminal descargadora del puerto de Ferrol.

Garantizado el funcionamiento

Endesa afirma que la operatividad de la central térmica de As Pontes está garantizada con el personal adscrito a la instalación, a tenor de las previsiones de funcionamiento de la instalación. Además, recuerda que en marzo del 2019 se firmó con la representación sindical un primer acuerdo para la recolocación del personal de centrales en trámite de cierre, y el julio pasado, un segundo, «que va a permitir recolocar al 100 % plantilla disponible actual y futura de todas las centrales de carbón». La eléctrica añade que «en total, este proceso afectará a más de 700 personas. De estas, unas 250 personas podrán salir con el acuerdo voluntario de salidas y el resto serán recolocadas en un proceso sin duda muy complejo».