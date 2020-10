Endesa suspende las pruebas con biocombustibles en la central de As Pontes

0

Ferrol 23/10/2020 15:50 h

Endesa ha respondido al bloqueo de su central térmica y a la del ciclo combinado con la suspensión de las pruebas de biocombustibles que tiene en marcha en la planta de carbón. Una treintena de camiones cierran los accesos a ambas instalaciones, para impedir la salida de material de dos de los grupos generadores de la central térmica, que la eléctrica que ha renunciado a modernizar. El bloqueo cuenta con el respaldo de los integrantes del comité de crisis de As Pontes, formada por los transportistas del carbón, el Concello, el comité de empresa de la planta, las federaciones sindicales de CIG, CC.OO. y UGT, los delegados de las plantillas de las subcontratas y los agentes sociales.

Fuentes de Endesa afirman que "no puede permitir el bloqueo de su central por quienes plantean unas reclamaciones que no está en su mano atender", en alusión a los transportistas, que han criticado que, pese a las promesas de las administraciones públicas, no hayan recibido ayuda alguna a su situación. Además, la empresa acusan a los transportistas de "despreciar el diálogo y la colaboración ofrecida para alcanzar una transición justa hacia la descarbonización en curso".

Este viernes se llevó a cabo una reunión entre las partes en conflicto, sin que se alcanzase un acuerdo. Además de las pruebas con biocombustibles -la última fase iba a desarrollarse la próxima semana- Endesa ha suspendido también la reunión prevista para el próximo martes con las empresas contratistas.

Manuel Bouza, portavoz de los transportistas, aseguró que la reunión con la empresa -a la que acusan de incumplir su compromiso de no mover material de la térmica hasta que terminen las pruebas- se había saldado sin acuerdo por la postura de la energética. Además, anunció que los camiones permanecerán en las entradas de las centrales mientras no se alcance un acuerdo.