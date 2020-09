El Concello de As Pontes exige a Endesa alternativas que palíen el impacto del cierre de la térmica

0

AS PONTES 26/09/2020 18:00 h

El Concello de As Pontes ha formulado alegaciones al proyecto de evaluación ambiental para el desmantelamiento de la central térmica presentado por Endesa al Ministerio de Transición Ecológica. «O plan de Endesa desvirtúa e alixeira o impacto que o peche ten sobre o municipio e a comarca», advierte la concejala de Industria. Ana Pena da cifras: «Unha central que supera os 300 megavatios, con entre 1.000 e 1.400 postos de traballo directos e indirectos, case sete millóns de euros de recadación nas arcas municipais e máis de 25 millóns de xeración de economía anual para As Pontes e o entorno».

Ante esto, el Concello ve justificado «que se teña que seguir un procedemento [de evaluación ambiental] ordinario, non simplificado [como pide la compañía]». Y exige que «Endesa garanta e propoña alternativas ao desenvolvemento socioeconómico da zona, que pasarían por non desmantelar o total da térmica e incluír a xeración de enerxía con biomasa».

El Concello incide en la afectación del plan sobre el patrimonio cultural del municipio. «Endesa di que non vai ser afectado, e non é certo, pois A Vilabella e a súa igrexa, ou a mámoa da Mourela teñen unha proximidade que as fai susceptibles de verse afectadas polo proxecto de demolición, igual que a Rede Natura ou o río Eume».