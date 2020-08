El pontés Dani Castro logra el subcampeonato de España en arco recurvo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia X.F, C.E.

As Pontes 29/08/2020 22:41 h

El arquero Dani Castro, del Club Sílex de As Pontes, llegó a la cita nacional «fuerte» y «con ganas». Y lo exhibió en el campo. El pontés logró alzarse con el subcampeonato de España en arco recurvo tras lograr superar todas sus randas pero caer en la final contra un intratable Pablo Acha, que se impuso por 6 a 0. «Aunque estoy contento me queda un sabor agridulce. El campeonato ha ido bien y me veía tirando en la final y campeón. Pero fue plata, en la final fui perdiendo de punto en punto cada set», valoró tras finalizar el campeonato.

La plata individual no fue la única medalla que se colgó Castro. En la competición por equipos autonómicos, la selección gallega, integrada también por Miguel Alvariño y Pedro Pina, sumó el bronce.

La expedición gallega logró una tercera medalla de la mano de Xaquín Mira, naronés integrante del Club Sílex, que se subió al tercer peldaño del podio en la competición de arco compuesto. Su pupilo Miguel Alvariño corrió peor suerte en la competición de arco recurvo. Aunque logró acabar la ronda clasificatoria en el segundo puesto, cayó en cuartos apeado pro el madrileño Ken Sánchez Antoku. El juvenil Daniel González Formo, también miembro del club pontés, se quedó a un paso de superar la ronda clasificatoria.