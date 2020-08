Alvariño y Castro se verán las caras en el Campeonato de España

0

La Voz de Galicia Carla Elías

Ferrol 29/08/2020 05:00 h

Los arqueros ponteses del club Sílex, Miguel Alvariño y Dani Castro, parten como dos de los grandes favoritos para colgarse la medalla de oro en el Campeonato de España que se celebra durante la jornada de hoy en Madrid.

Alvariño acaba de hacerse con los títulos del Campeonato de Galicia y el Gran Premio de España de Toledo. Aunque reconoce que no es su «prioridad. «Obviamente se que no estoy entrenando al cien por cien y me va a costar mucho, igual que los otros campeonatos. Pero si me esfuerzo y doy todo lo que tengo hay opciones de hacer un buen papel. Si no fuese a por el oro me quedaría en casa», valora el arquero. En su hoja de ruta son claves los clasificatorios para volver a lograr la plaza para disputar con el equipo nacional los Juegos Olímpicos de Tokio —plaza que ya logró pero de la que fue apeado por la crisis del coronavirus y se encuentra en un proceso judicial—, por lo que no tiene previsto comenzar de forma oficial los entrenamientos a pleno rendimiento hasta el 1 de septiembre.

Por su parte, Castro llega muy fuerte a la cita tras lograr tres platas individuales en los Grandes Premios disputados esta temporada. «Me veo fuerte, estoy contento y con ganas de tirarlo. Además, esta semana participé en una competición virtual internacional y en el primer round hice récord del mundo, aunque no es oficial porque no había jueces. Vale para mi satisfacción personal y me ha subido la autoestima. El campeonato puede estar muy bien», augura Castro, que también luchará por la plaza olímpica.

González Formoso en júnior

En la categoría júnior también competirá otro pontés del Sílex, Daniel González Formoso. Es el tercer integrante del club pontés que ha logrado este año un bronce y dos platas en las competiciones por equipos de los premios nacionales.