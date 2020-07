Manifestación en As Pontes, este jueves, en defensa de las firmas auxiliares de Endesa

0

La Voz de Galicia Beatriz Couce

Ferrol 08/07/2020 18:54 h

Los sindicatos UGT, CC.OO. y CIG convocan para este jueves, día 9, a partir de las 20 horas, una nueva manifestación en As Pontes para reclamar garantías de futuro para los trabajadores de compañías auxiliares de la central térmica de Endesa en el municipio. La protesta partirá de la plaza do Carme y también incidirá en la importancia de que se lleve a cabo una transición energética justa y que no deje a nadie atrás. Los organizadores recuerdan que los asistentes deben llevar mascarilla.