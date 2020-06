Las auxiliares de la térmica de As Pontes se movilizan por un futuro con industria y empleo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia A. F. C.

AS PONTES / LA VOZ 11/06/2020 17:39 h

As Pontes retoma las movilizaciones por el cierre de la central térmica de Endesa. La lluvia no arredró a las decenas de personas que se están manifestando para reclamar «unha transición xusta, un futuro con industria e emprego». Estos fueron los lemas de la caravana de coches promovida por la coordinadora de la industria auxiliar de Endesa en As Pontes, integrada por UGT. CC.OO. y CIG. Los vehículos partieron poco antes de las cinco de la tarde de la rotonda que da acceso a la fábrica, para atravesar el pueblo y continuar rumbo a la rotonda del puerto de Ferrol, donde esperan llegar pasadas las seis y media.

El Ministerio de Transición Ecológica ha convocado para el día 22 a los integrantes de la mesa de transición energética de As Pontes, formada por el Concello, la Xunta, el Ministerio, Endesa, las tres centrales sindicales y las asociaciones de comerciantes (Cohempo), industriales (Seara) y transportistas del carbón (ACTC). La reunión constitutiva se celebró el 10 de marzo. «Esiximos que a Xunta e o Goberno central velen polo emprego da industria auxiliar e pola xeración de novos empregos nas Pontes e na comarca. Retomamos as protestas trala parálise que provocou o covid-19. Vemos que outras térmicas están pechando [la de Meirama dejará de estar operativa el 30 de junio] e non está habendo alternativas de emprego. A nós quédanos un ano e queremos unha transición xusta para os traballadores e para a comarca», remarcó Alberte Amado, de CIG, antes del arranque de la caravana.

Proyectos de futuro

Endesa anunció en marzo el cierre de la planta pontesa para el segundo semestre de 2021. «Imos tarde para buscar proxectos de futuro, estamos vendo o que está pasando nos outros territorios», alertó el representante sindical. Recuerda que el 29 de abril la mesa de transición energética solicitó una reunión, pero no hubo respuesta hasta el miércoles. Los trabajadores de la central «teñen garantido o emprego pola propia compañía, aínda que non o posto de traballo», apunta Amado. «E os traballadores das auxiliares vivimos do compromiso de ternos en conta nunha transición xusta, pero vemos que noutras zonas está habendo despedimentos».

Los participantes en la caravana urgen «alternativas laborais», garantías «para os traballadores e para a comarca, pendente das axudas á transición», remarcó Amado. Entre los manifestantes se encontraba Ana Pena, concejala de Industria de As Pontes: «En la reunión del 22, que en principio será telemática, esperamos tratar todos los temas pendientes, y que Endesa empiece a trasladarnos más información y aclare la situación de las pruebas previstas para julio».

Las reuniones del comité técnico, formado por representante del Concello, la Xunta, el Ministerio y Endesa, continuaron durante el estado de alarma. Pena espera a conocer los resultados de los encuentros «para retomar» los trabajos paralizados como consecuencia de la pandemia.