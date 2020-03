El Gobierno destinará siete millones a los municipios a descarbonificar

0

La Voz de Galicia Beatriz Couce

Ferrol 12/03/2020 19:18 h

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha anunció que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ultima una línea de ayudas, dotada con siete millones de euros, para la realización de proyectos en los municipios afectados por el cierre de centrales termoeléctricas de carbón.

En este sentido, aseguró que el departamento que dirige Teresa Ribera ya ha remitido a la Xunta los protocolos de actuación de Meirama y As Pontes. Losada explicó que este es un paso previo y necesario para activar los convenios de transición justa en ambas zonas. El siguiente, que tendrá que ser acordado, entre el Gobierno, la Xunta y los concellos, será el de seleccionar proyectos de desarrollo territorial para generar empleo de calidad y actividad económica en las zonas afectadas.

Por otro lado, el delegado del Gobierno subrayó, en un encuentro mantenido con representantes del Concello, de los trabajadores, la empresa y la Xunta en As Pontes, la importancia de la inclusión de la provincia de A Coruña en el Fondo de Transición Justa de la Unión Europea. Este paso se materializará de forma inminente, aunque el Gobierno ya ha incluido a Galicia en la Plataforma de Regiones Carboníferas de la UE.

Críticas a Endesa

En otro orden de cosas, el corporación municipal de As Pontes, los sindicatos UGT, CC.OO. y CIG, la Asociación de Empresarios y Comerciantes de As Pontes (Cohempo), la Asociación de Empresarios Seara y la Asociación de Transportistas del Carbón han lanzado duras críticas a Endesa, a la que acusan de «falta de coherencia» sobre la central térmica. Responsabilizan a la compañía de jugar «coa opinión pública e con As Pontes, trasladando unha mensaxe contradictoria, manifestando, a través dos medios de comunicación, a súa decisión de pechar a planta de As Pontes a mediados do ano 2021, facendo caso omiso ó compromiso que adquirira para procurar alternativas á xeración de enerxía eléctrica con carbón, no complexo das Pontes, sustituído por biocombustibles».

También cuestionan la falta de diálogo con los portavoces de las firmas auxiliares y de los colectivos afectados.