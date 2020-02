Grelos de cuatro municipios lograron los premios de la Feira de As Pontes

0

La Voz de Galicia

Ferrol 23/02/2020

As Pontes festeja este domingo una de sus citas gastronómicas más enraizadas, con una nueva edición de la Feira do Grelo. Este año era especial, porque se alcanzó la número cuarenta. Concurrieron al concurso un total de 28 cestas, presentadas por productores de cuatro municipios: Monfero (Val Xestoso), Mañón (Grañas do Sor), Vilalba, Narón y As Pontes, aunque solo cuatro se llevaron galardón.

El Concello concedió más de 1.500 euros en premios, que estuvieron muy repartidos. Así, Belén Ansede Freire se llevó el reconocimiento a la cesta más adornada, y recibió por ello 300 euros. Lino Sanda, de Xestoso, fue el ganador de la mejor cesta de grelos, y obtuvo 400 euros; Divina Jove, de Monfero, recibió el segundo premio, dotado con 250 euros; Digna María Otero, el tercero, con 200; mientras que los cinco accésits fueron a parar a Cynthia Arias, de As Pontes; Lucía Souto Pico, de Monfero; Divina Seoane, de Vilalba; María Fina Parga, de Xestoso, y Víctor Couto, de Xestoso.

Desde media mañana, el patio del colegio Santa María, en donde se desarrolló el certamen, se fue animando en una feria en la que en torno a las 13.00 horas ya se habían agotado los 400 tiques para los menús que se sirvieron, raciones de grelos, costilla, lacón, chorizo, garbanzos y patatas, con requesón de A Faeira y miel de Goente de postre, a un coste 10 euros por cabeza.

Pero previamente al almuerzo, se llevó a cabo una demostración que corrió a cargo de los cocineros Adrián Fuentes (Restaurante Abisal), Bruno Pena (Hotel OCa Foz) y Álvaro Victoriano Aguado (Restaurante Peculiar), que elaboraron distintos platos, tomando como base el grelo, que pudieron degustar los asistentes.

La música tampoco faltó en esta cita gastronómica de As Pontes, una referencia en el carnaval de la comarca, tanto en el recinto de la feria como en el Alovi, en una actuación prevista para la tarde.