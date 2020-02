Trabajadores de las auxiliares de Endesa se movilizan en defensa de sus empleos

0

La Voz de Galicia Beatriz Couce

Ferrol 19/02/2020 19:05 h

Trabajadores de empresas auxiliares de la central térmica de Endesa en As Pontes secundaron este miércoles una nueva concentración en defensa de sus empleos. Son alrededor de 200 trabajadores, para los que la eléctrica comprometió garantías de ocupación al menos durante el primer trimestre del año. Sin embargo, hay algunas compañías que están transmitiendo su preocupación sobre si contarán con faena hasta finales de marzo, ya que la térmica apenas está funcionando. «Está por debaixo das previsións que tiña a propia Endesa», aseguró Alberte Amado, de la Federación de Industria de la CIG. Por eso, han solicitado ya una reunión con los responsables de la eléctrica tanto en la zona noroeste como en las instalaciones pontesas, que fueron los que se comprometieron a generar ocupación para las subcontratas durante los tres primeros meses del año, con el fin de abordar esa situación.

Por otro lado, Alberte Amado valoró la convocatoria de la mesa de transición energética de As Pontes, que se llevará a cabo el próximo día 10 de marzo, y que en ella estén presentes los interlocutores que consideraban que tenían que tener presencia: las tres administraciones (central, autonómica y local), la empresa, los sindicatos y los transportistas. No obstante, incidió en la importancia de que los trabajos de esa mesa se pongan en marcha con ugrencia, que no se quede solo en una mera reunión. La situación por la que atraviesan las plantillas de las firmas auxiliares y los transportistas urgen medidas rápidas.