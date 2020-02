El Gobierno convoca la mesa de transición energética de As Pontes para el 10 de marzo

0

La Voz de Galicia Beatriz Couce

Ferrol 14/02/2020 19:30 h

El Ministerio de Transición Ecológica ha fijado para el próximo día 10 de marzo la reunión de la mesa de futuro para As Pontes, en la que están llamados a participar la Xunta, Endesa, el Concello de As Pontes y los portavoces de los colectivos afectados, es decir, los transportistas y los sindicatos, en representación de los trabajadores auxiliares de la central térmica gallega. Así se lo confirmó esta mañana la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, al alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, desbloqueando una situación que preocupaba a todos los implicados. En el encuentro, celebrado en Madrid, también estuvo presente Laura Martín, asesora de la ministra Teresa Ribera para el Empleo y la Transición Justa.

Valentín González se mostró satisfecho con este avance, e incidió ante su interlocutora en la importancia de poner encima de la mesa medidas con urgencia para los trabajadores auxiliares —que solo tienen garantizada ocupación en la central térmica durante el primer trimestre del año—, para el colectivo de transportistas, que padecen una parálisis en su actividad desde hace diez meses, y también para la plantilla directa de Endesa, ya que, aunque sus puestos no peligran, podría verse obligada a desplazarse a centenares de kilómetros de sus casas.

Seguimiento de las pruebas

Por otro lado, también le pidió a Sara Aagesen que lleve a cabo un seguimiento del desarrollo de las pruebas que en la primavera llevará a cabo Endesa en sus instalaciones pontesas para evaluar nuevamente la posibilidad de mezclar carbón con biocombustibles —principalmente lodos procedentes de depuradoras— para intentar reducir los costes de producción. En las anteriores evaluaciones participó el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Por otra parte, el alcalde pontés manifestó la total colaboración al Ministerio de Transición Ecológica para que lleve a cabo todo tipo de gestiones ante la Unión Europea para intentar un mejor reparto para España de los fondos de transición justa.

«As Pontes es el mayor complejo energético del Estado y queremos seguir siendo una opción preferente en todas las nuevas opciones de alto nivel tecnológico que se planteen en el ámbito de las renovables», asegura el alcalde.

Al mismo tiempo, subrayó su satisfacción por el hecho de conseguir que haya fijada ya una fecha para la convocatoria de la mesa en la que van a abordarse todo tipo de cuestiones relativas a la transición en el municipio, aunque incidió especialmente en la necesidad de clarificar la situación para los empleados auxiliares y los transportistas.

En estos momentos, trabajan en la central alrededor de 200 operarios de subcontratas, mientras que los transportistas que hasta hace casi un año se ocupaban de trasladar el carbón desde Caneliñas hasta la villa minera representan a unos 120 profesionales. Ambos colectivos esperan que las pruebas con biocombustibles permitan operar aunque sea con dos grupos a la térmica pontesa.