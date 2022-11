Sigue el fútbol y su actualidad: «No me parece lógico disputar un Mundial en invierno y en mitad de la competición. Además, el hecho de que se juegue en Catar... muchas preguntas que la FIFA debería responder. Con la represión que hay allí, no me parece el mejor lugar. La selección española tiene un equipo joven, pero muy bueno. Si empieza bien, podríamos llegar a ganar el Mundial. Es un equipo novato, pero con el carácter de su seleccionador, Luis Enrique. Esta selección me recuerda a la de Luis Aragonés, que no se asustaba ante nada».

Ve a España como una de las favoritas, al igual que a las de siempre, Alemania, Argentina o Brasil: «Son selecciones con futbolistas experimentados. Nosotros no tenemos una gran figura mundial, pero sí a grandes jugadores. Era importante empezar bien o podrían llegar las críticas, que afectarán al ánimo de unos jugadores tan jóvenes».