El Concello de Ares comprobará si la casa de las quejas por las campanas tiene aislamiento

El alcalde de Ares, Julio Iglesias, anunció este lunes que el Concello medirá las condiciones sonoras de las campanadas de la torre del reloj por las que ha denunciado un vecino de la villa, asegurando que no le permiten descansar. Pero antes «é necesario comprobar que o inmoble conta co illamento acústico esixido para o emprego residencial», apuntó. Según informó este lunes La Voz, el vecino trasladó su queja a la Xunta, al Valedor do Pobo y al juzgado, que ha admitido esa demanda.

Según Julio Iglesias, hasta ahora «descoñécese se na situación actual o dormitorio cumpre coas medidas de illamento acústico que toda residencia debe cumprir». Sostiene que los nueve decibelios supuestamente atribuidos a las campanadas «podería estar producíndose pola infracción destas medidas básicas de habitabilidade».

Tras una reunión del gobierno local el pasado día 3, se transmitió al afectado que «o obxecto de medición acústica non está adaptado como vivenda» y que la medición no certifica ni verifica el cumplimiento exigido por la normativa para uso residencial, por lo que «a medición do impacto das badaladas por parte do Concello realizarase tras a previa comprobación de que o espazo afectado reúne todas as condicións acústicas».