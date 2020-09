Positivo en coronavirus un alumno de 5.º de Primaria del CPI As Mirandas, de Ares

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia LA VOZ

ARES 21/09/2020 11:10 h

Un alumno de uno de los grupos de 5.º de Primaria del CPI As Mirandas, de Ares, ha dado positivo en coronavirus. Hoy, sus 15 compañeros tampoco han acudido al centro, ni los cinco profesores que habían dado clase en el aula, de manera preventiva. En todo caso, la directora, Blanca Cortizas, aclara que "non hai confinamento, si alarma". "Estamos á espera do que nos diga Sanidade, en principio os rapaces terían que incorporarse á clase mañá", indica. Según señala la responsable del colegio, Sanidade considera que deben guardar cuarentena "os contactos estreitos do alumno, os que están nun radio de dous metros". De confirmarse esta medida, solo tendrían que permanecer en sus casas los estudiantes sentados en esa zona y los cinco docentes, puesto que la mesa del escolar infectado está al lado de la mesa del profesorado.

"Pero sen profesores os rapaces non poderían estar atendidos", advierte la directora. "O problema é a falta de coordinación, nós queremos respostas canto antes e non nolas dan", agrega. El alumno positivo en covid-19 ya no acudió a clase el viernes. Su madre llamó el jueves por la tarde al centro para informar de que tenía fiebre y que se iba a quedar en casa el viernes, por prevención. Ese mismo día le realizaron la prueba PCR y el sábado por la tarde le avisaron de que el resultado era positivo. En ese momento lo comunicó a la dirección del CPI, que tuvo dificultades para contactar con la Consellería de Sanidade para saber cómo actuar el lunes. Las familias fueron alertadas, igual que los enseñantes.

La Xunta informó el fin de semana de la existencia de un positivo en el colegio Ayala, de Narón.