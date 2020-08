El futuro de Ares en la ACT se decidirá en casa y en Boiro

0

La Voz de Galicia Carla Elías

Ares 23/08/2020

La ACT se decidirá en las regatas del próximo fin de semana que se disputarán en Galicia, en las rías de Ares y Boiro. Tras las pruebas disputadas en Sestao y Portugalete, la parte baja de la clasificación sigue al rojo vivo con Kaiku prácticamente descendida, Ares penúltima con 55 puntos, pero a tan solo dos de Zarautz. «El campo de Portugalete es una lotería. La mitad de la regata la ganas en el sorteo porque según la marea esté subiendo o bajando tienes más o menos posibilidades. Ayer nos tocó una baliza supermala y lo sacamos adelante como pudimos. Hoy nos salió mejor regata y terminados octavos», explicó el remero veterano Luiz Pazos.

Ahora le toca a Ares hacer cuentas, y son muy fáciles: «Tenemos que quedar por delante de Zarautz en las dos regatas que quedan», sentenció Pazos. La buena noticia es que la ACT se traslada a Galicia y esta última jornada de la liga regular se disputará el sábado 29 en Ares y el domingo 30 en Boiro. «El sábado vamos a remar en nuestro campo, lo conocemos, y Zarautz viene en nuestra tanda así que esperamos poder dar la estocada y sacar ventaja», valora. Reconoce que también conocen muy bien la ría de Boiro. «El campo de Cabo de Cruz nos viene bien, conocemos la ría y esperemos solventar la papeleta y no tener que jugárnosla en Bermeo y Portugalete en quince días, porque ahí es una lotería», recuerda. Y es que si las cosas no saliesen bien, Ares contaría con una segunda posibilidad para seguir manteniéndose en la élite nacional de las traineras. La penúltima posición que ocupa en estos momentos no supone el descenso directo, sino que tendría que disputar el playout contra las traineras de las ligas gallega, cántabra y vasca que optasen al ascenso.

Ahora es primordial seguir concentrados y al máximo nivel esta semana. «Será una semana atípica porque no tenemos que perder el viernes en viajar. Tenemos un día más de acoplamiento que nos vendrá bien. El preparador físico nos ha preparado alguna cosilla, pero no diferirá mucho de lo que venimos haciendo todo el verano», reconoce el remero.