Los alumnos de As Mirandas exportan las Alfombras Florais de Ares por Europa

La Voz de Galicia

Ares / la voz 15/06/2020 22:23 h

A pesar de que se preveía el primer año sin Alfombras Florais de Ares en más de cuatro décadas, la fiesta no solo ha sido éxito sino que se ha internacionalizado. Los vecinos y la entidad organizadora supieron reconvertirla para que el municipio luciese el domingo engalanado con millones de flores en los balcones. Una celebración a la que se sumó el colegio aresano CPI As Mirandas, que, además, ayudó a que diesen el salto internacional.

«En el CPI As Mirandas estamos llevando a cabo un proyecto Erasmus + KA 229 de intercambio escolar junto con socios de Grecia, Italia, Polonia, Rumanía y Turquía. Nuestro proyecto «Manifestaciones artísticas desde las festividades y tradiciones europeas - Artworks from European Festivities and Traditions» se basa en el estudio, fomento y difusión de nuestras tradiciones y festividades con el fin de que no se pierdan y se difundan por el mundo. Y una de las tareas planificadas eran las alfombras florales», explica la coordinadora de este proyecto que lidera el colegio de Ares, Fifi Seijo.

Así que los alumnos no dudaron en adaptarse a la situación de la pandemia actual y con sus familias elaboraron sus propias alfombras florales en casa. Para ello utilizaron los elementos y materiales disponibles en la naturaleza más cercana. Y no solo decoraron su hogares, sino que a través del programa europeo sirvieron de inspiración para que estudiantes de los otros cinco países disfrutasen de esta fiesta que no existe en sus regiones. «Tanto en Ares como en las otras escuelas la acogida y respuesta de nuestra propuesta fue espectacular recibiendo verdaderas obras de arte. Cada escuela elaboró un dosier fotográfico o vídeo que hemos subido al Blog Erasmus + y a las diferentes plataformas de difusión, tan importante hoy en día. Así en cualquier lugar del mundo podrán disfrutar contemplando estas maravillas», destacan. Por ejemplo, una de las creaciones que más llamó la atención fue la recreación del logo de la red social Instagram por parte de los alumnos turcos.