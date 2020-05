Campo Capela aumenta la producción de quesos, que redujo por la menor demanda

0

La Voz de Galicia ANA F. CUBA

A CAPELA / LA VOZ 12/05/2020 05:00 h

La Cooperativa Campo Capela no ha parado de funcionar, pero sí ha tenido que bajar la producción en las últimas semanas por la disminución de la demanda. Y desde ayer tenía previsto incrementar poco a poco la fabricación de quesos, ante la reapertura de algunos negocios de restauración (de momento solo para preparar comida para llevar). «Hemos mantenido la recogida de leche y la elaboración de quesos, pero muchísimo menos; no hemos hecho despidos de personal, pero sí han tenido que disfrutar de las vacaciones en este período, por la menor actividad», indica Ana Vence, responsable comercial.

Campo Capela vende a supermercados —«en una de las cadenas se mantuvo la compra, en otra fue regular»— y, sobre todo, a tiendas pequeñas repartidas por toda Galicia. La sociedad gestiona un comercio propio, en Pontedeume, que ayer retomó el funcionamiento habitual. «Recuperamos el horario normal. Estábamos abriendo solo por las mañanas para poder hacer por las tardes el reparto a domicilio, un servicio que ahora vamos a mantener. La tienda no ha sido rentable estas semanas [algunos productos no se los servían, otros han caducado] y no creemos que vaya a serlo ahora tampoco, pero tienes que estar ahí y dar ánimos a la gente», recalca Vence.

Ahora quieren ampliar la oferta del establecimiento, con productos de las huertas de los ganaderos con los que operan. «También habíamos comprado una heladera de Bico de Xeado, la marca con la que trabajamos, para poder servir helados en el reparto a domicilio, porque aguantan hasta tres horas, pero no nos ha llegado aún», apunta Vence, como uno más de los efectos del parón derivado de la pandemia del covid-19 y el estado de alarma.

Durante este período han notado «un poco más de movimiento de las ventas por Internet», que han potenciando, con ofertas a través de la página web y envíos gratuitos dentro de la Península por compras de más de 50 euros.

Lotes «sanos y para disfrutar», a la venta a través de la página web

En las últimas semanas, Campo Capela ha lanzado a través de su página web ofertas que ahora van a mantener. Son lotes de productos elaborados en la cooperativa. El paquete «sano en casa», por 25 euros, incluye dos tarrinas de requeixo de 500 gramos, un tarro de miel multifloral de las Fragas do Eume de 500 gramos, un queso mouro (de pasta blanda, semicurado, bañado en café y canela y medalla de oro en el World Cheese Awards) y una pieza de mantequilla de 125 gramos.

El lote «disfruto en casa» cuesta 30 euros y lleva dos tarrinas de requeixo de medio kilo, un bote de miel, un queso mouro y una botella de licor obtenido del suero que expulsa el requesón en el proceso de elaboración. La tercera propuesta de la firma de A Capela, «queso artesano en casa», contiene dos tarrinas de requeixo de 500 gramos, una de miel multifloral, un queso mouro y un queso tierno, por 26 euros.

«A partir de ahora vamos a tener también otros lotes con más productos, no solo los nuestros, eso sí, todos gallegos, para que la gente lo pueda comprar por Internet y recibirlo en casa», según explica la responsable comercial de la sociedad, Ana Vence.