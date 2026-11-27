Fallece una mujer atropellada cuando cruzaba la carretera de Catabois, en Ferrol
FERROL
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Su acompañante fue trasladado herido grave al hospital Arquitecto Marcide27 nov 2026 . Actualizado a las 20:57 h.
Una mujer perdió la vida esta tarde tras resultar atropellada por un turismo cuando cruzaba la carretera de Catabois, a la altura del número 739, cerca de la rotonda que enlaza con la autovía de As Pontes. Iba acompañada de un hombre que también fue arrollado y que ha sido trasladado herido grave al hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, de acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento de Ferrol.
El accidente ocurrió en torno a las seis y media de esta tarde cuando la pareja cruzaba la carretera de Catabois por la zona donde se encuentra la panadería Valencia y el turismo circulaba en dirección hacia la rotonda de la autovía.
La Policía Local de Ferrol es la encargada de levantar el atestado.