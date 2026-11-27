Foto de archivo de un tramo de la concurrida carretera de Catabois ANGEL MANSO

Una mujer perdió la vida esta tarde tras resultar atropellada por un turismo cuando cruzaba la carretera de Catabois, a la altura del número 739, cerca de la rotonda que enlaza con la autovía de As Pontes. Iba acompañada de un hombre que también fue arrollado y que ha sido trasladado herido grave al hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, de acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento de Ferrol.

El accidente ocurrió en torno a las seis y media de esta tarde cuando la pareja cruzaba la carretera de Catabois por la zona donde se encuentra la panadería Valencia y el turismo circulaba en dirección hacia la rotonda de la autovía.

La Policía Local de Ferrol es la encargada de levantar el atestado.