Trece detenidos por dar pasaportes falsos a migrantes de Senegal en Ferrol para facilitarles la nacionalidad española

Policía Nacional

Con base en Ferrol, una red criminal se dedicaba a dar pasaportes falsos a migrantes de Senegal «para facilitarles la nacionalidad española». La Policía Nacional acaba de anunciar que desarticula esta trama en la que, además de dar documentación falsa, se simulaban vínculos familiares entre esos migrantes y terceras personas. Para ese objetivo se utilizaban empadronamientos irregulares y todo tipo de material manipulado. Hay trece detenidos: doce en Ferrol y uno en A Coruña. Según la Policía Nacional, «entre ellos están los principales cabecillas de la red, se han incautado 24.000 euros en efectivo y 39 pasaportes falsos en tres registros docimiciliarios». Una abogada se encargaba de asesorarlos en todo este entramado para conseguir la documentación.

La investigación empezó al ver que ciudadanos senegaleses asentados en distintas localidades de la provincia de A Coruña «podrían estar utilizando documentación falsificada para obtener fraudulentamente la nacionalidad española». No se trataba de actuaciones aisladas, «sino de una actividad organizada y continuada en el tiempo, orientada a facilitar de forma fraudulenta trámites administrativos vinculados a la obtención de derechos y beneficios en materia de extranjería y nacionalidad».

Se identificó así una «estructura delictiva jerarquizada, integrada por responsables y colaboradores con funciones diferenciadas, encargados de captar solicitantes, proporcionar documentación fraudulenta, gestionar empadronamientos irregulares y coordinar los trámites necesarios para dar apariencia de legalidad a los expedientes administrativos». El sistema consistía en lo siguiente. Los ciudadanos de Senegal accedían a la nacionalidad española por opción, con pasaportes de Senegal manipulados, certificados de empadronamiento obtenidos de forma irregular y documentos destinados a acreditar relaciones de filiación inexistentes. Terceras personas asumían ficticiamente la condición de progenitores o familiares directos, comparecían ante los organismos competentes aportando documentación preparada con el fin de aparentar una relación familiar legítima, y «cumplir de manera fraudulenta los requisitos exigidos para la adquisición de la nacionalidad española por opción».

En la organización aparecen integrados desde ciudadanos de origen senegalés hasta la citada abogada, «que se encargaba de coordinar la obtención de la documentación necesaria, la preparación de los comparecientes y la realización de los trámites administrativos correspondientes, proporcionando a los beneficiarios un servicio integral orientado a eludir los controles documentales establecidos por la normativa vigente». Entre los 13 detenidos, hay personas tanto de origen senegalés como español. Se les imputan delitos de organización criminal, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores.