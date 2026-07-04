Tellado exige al Gobierno el cese de la directora general de la Guardia Civil y de la SEPI

Miguel Tellado, este sábado en Pontedeume, acompañado por otros representantes del Partido Popular. CARLOS CARBALLEIRA

El secretario general del PP, Miguel Tellado, calificó de «tragedia nacional» la situación política existente en España tras las últimas imputaciones judiciales en el entorno de Pedro Sánchez y su Gobierno. En una visita a Pontedeume, el ferrolano expuso que «tenemos al frente del Gobierno de España al líder de una organización criminal. Y no lo digo yo», matizó, «lo dice la Audiencia Nacional, lo ha dicho el Tribunal Supremo y distintos juzgados de España». El popular señaló que «hoy este Gobierno tiene más imputados que diputados», y calificó «de una gravedad extrema» la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, algo que «no tiene precedentes» y que considera «inaceptable y completamente inasumible». Considera que «debió haber dimitido ya, igual que el ministro del Interior», Fernando Grande-Marlaska, tras considerar que ha quedado probado que «ha mentido». Y también defiende que el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, también imputado, «debe ser cesado por quien le ha nombrado», dijo señalando a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que «tiene un papel que puede ejercer y debería estar haciéndolo».

Tellado se refirió también a la imputación de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, que «no puede seguir ni un minuto más en su cargo» al pesar sobre ella «sospechas de graves casos de corrupción». Sin embargo, el secretario general de los populares considera que «Sánchez ha decidido que no va a dimitir nadie más en su Gobierno porque entiende que si abriese esa espita, esto no pararía nunca y tendrían que dimitir tantas personas que el Gobierno sería un auténtico descalabro». Y pidió a Sánchez que convoque elecciones ante una legislatura que considera «finiquitada»: «Sánchez pretende gobernar de espaldas a la ciudadanía y de espaldas también al poder legislativo», reprochó.

Sobre la posible repercusión electoral en próximos comicios del pacto del PP con Vox en Andalucía, Tellado defendió el acuerdo que permitió la investidura de Juanma Moreno: «Hemos decidido pactar con el partido afín, el partido más próximo, el partido con el que compartimos un espacio ideológico, el centro derecha, que es Vox. Estamos satisfechos de los pactos alcanzados que garantizan la gobernabilidad», añadió. Y contrapuso: «Nosotros sentiríamos vergüenza de pactar con Bildu, que es lo que ha hecho el Partido Socialista para conservar el Gobierno después de haber perdido las últimas elecciones generales».

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El árbitro Iglesias Villanueva, candidato del PP a la alcaldía eumesa

Miguel Tellado hizo estas declaraciones durante una visita a Pontedeume, que celebra este fin de semana su feria medieval. Allí compareció junto al que será el próximo candidato a las municipales del 2027, el colegiado Ignacio Iglesias Villanueva. Y criticó al actual regidor, el socialista Bernardo Fernández, al que acusó de usar la alcaldía como «trampolín» para estar en la Diputación. «Bernardo lleva doce años como alcalde y Pontedeume sigue igual, con los mismos problemas que siempre», reprochó. Considera que «un árbitro es siempre garantía de éxito» y considera que Villanueva «será un magnífico alcalde» que supondrá «un balón de oxígeno» para una localidad a la que «le irá especialmente bien» si, enunció, «en el año 2027 Pontedeume tiene un alcalde del Partido Popular, un presidente de la Xunta del PP y en España hay un presidente de Gobierno también del PP». Y abogó por hacer campaña en los nueve meses que quedan por delante para «devolverle la ilusión a un Pontedeume que está parado en el tiempo y que merece mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora».

Por su parte, Iglesias Villanueva calificó de «lujo» la presencia de Tellado en la villa eumesa y aseguró estar trabajando en «un proyecto muy ilusionante» para lograr «una alternativa de cambio». «Somos conscientes de que con la ilusión solamente no se llega», señaló, «hay que hacer el trabajo».