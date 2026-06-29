Sanidade investiga un brote de hepatitis A en Narón con ocho casos confirmados, de los que siete precisaron hospitalización

El hospital Arquitecto Marcide, en una imagen de archivo JOSE PARDO

La Consellería de Sanidade ha confirmado la detección de ocho casos de hepatitis A en el municipio de Narón. El primer caso registrado en esta localidad coruñesa data del pasado 2 de junio y el último se notificó el día 26 del mismo mes. La gravedad de la infección ha requerido el ingreso hospitalario de siete de los afectados: seis de ellos en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) y un paciente en Alemania. A día de hoy, tres personas continúan ingresadas, si bien Sanidade ha precisado que una de ellas está pendiente de recibir el alta médica este mismo lunes.

Los servicios de epidemiología de la Xunta están investigando el origen de los contagios. Hasta el momento, han encontrado un posible vínculo epidemiológico en seis de los ocho casos, «aínda que os resultados nestes momentos non son concluíntes dado que houbo diferentes puntos de exposición», según explican fuentes de la Consellería de Sanidade.

Para esclarecer el origen exacto, el departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño ha remitido muestras al Centro Nacional de Microbiología del Instituto Carlos III. Según apuntan desde Sanidade, el objetivo de este estudio es determinar el serotipo del virus y confirmar si todos los casos están vinculados a un mismo brote común. Actualmente se está a la espera de recibir los resultados.

Teniendo en cuenta el largo período de incubación de este virus, la investigación sigue abierta para identificar de forma definitiva la fuente de contagio y rastrear la cadena de transmisión. Fuentes de la Consellería de Sanidade recuerdan además que la mejor herramienta de protección frente a esta enfermedad es la vacunación, especialmente indicada para los contactos estrechos de los pacientes infectados y en determinados grupos de riesgo. Por ello, como medida preventiva inmediata, el departamento autonómico ya ha propuesto la vacunación de 20 personas.

La hepatitis A es una enfermedad infecciosa aguda causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Según apuntan desde Sanidade, la infección puede presentarse de forma asintomática, subclínica o clínica. Los síntomas van desde molestias inespecíficas (falta de apetito, náuseas, malestar general) hasta la aparición de ictericia (coloración amarillenta de piel y mucosas) y signos de lesión hepática. «Só en menos do 0,5 % dos casos se pode dar unha situación de extrema gravidade». Y la duración de los síntomas es variable, «de entre unha e dúas semanas ata varios meses nas formas graves».

En cuanto al período de incubación, las mismas fuentes detallan que el período entre el contacto con el virus y el inicio de los síntomas es amplio, oscilando entre los 15 y los 50 días. Se transmite principalmente de persona a persona, por vía fecal-oral. Y los brotes suelen estar relacionados con el consumo de agua o alimentos contaminados por manipuladores infectados; el consumo de alimentos crudos o manipulados tras su cocción; la ingesta de moluscos crudos o mal cocinados procedentes de aguas contaminadas; el consumo de vegetales contaminados (como lechugas o frutas); y prácticas sexuales oroanales u orogenitales.

«A posibilidade de transmisión da infección desde unha persoa a outra, ocorre xa na segunda metade do período de incubación (é dicir, antes de que comecen os síntomas) e continúa algúns días despois da aparición da ictericia. A maioría dos enfermos non elimina virus despois da primeira semana da ictericia», detallan desde Sanidade .