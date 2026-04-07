La Audiencia de A Coruña no ve indicios para seguir adelante con el caso por agresión sexual contra el exconselleiro Villares

Alfonso Villares cuando anunció su renuncia como conselleiro do Mar en junio del 2025

Cuando ya ha pasado más de un año desde que fue denunciado por supuesta agresión sexual, la Audiencia Provincial confirma la falta de indicios para procesar por este delito al exconselleiro do Mar. La justicia ratifica el auto de conclusión de sumario y exonera a Alfonso Villares en este caso. La presentadora Paloma Lago lo había denunciado por una agresión sexual en los Juzgados de Ferrol, a finales del 2024. Y la noticia saltó a los medios en junio del 2025, tras el anuncio de dimisión de Villares. Pero tanto el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol (en un auto del pasado mes de diciembre) como ahora la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña indican que no hay lugar para el procesamiento. De este modo, se da por finalizado el sumario. El auto no es firme, pues cabe la presentación de recurso de súplica, según informa el TSXG.

Al trascender públicamente el caso el entonces conselleiro presentó su dimisión a principios de junio del año pasado. «Dimitir para defenderme dunha denuncia da que sei que son totalmente inocente é unha decisión moi difícil, pero estou convencido de que é a correcta», declaró entonces. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió la decisión de Villares y pidió que se hiciese justicia y que fuese rápida.

Ahora, la sala de la Audiencia Nacional rechaza la solicitud de la acusación particular de devolver la causa al órgano instructor con la finalidad de que recibiese declaración a dos personas. En el auto, los magistrados subrayan que «la investigación ya practicada ha sido amplia y minuciosa y que, en base a ella, la jueza instructora no ha apreciado indicios bastantes para procesar»; se trata además de un criterio compartido por el Ministerio Fiscal.

Al practicarse ya todas las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos investigados, se confirma el auto de conclusión de sumario. Los jueces explican que la controversia «no se sitúa en este caso en la necesidad de completar una investigación insuficientemente desarrollada, sino en la pretensión de obtener una nueva valoración incriminatoria de las actuaciones para alcanzar un resultado procesal que no ha sido considerado procedente ni por la instructora, tras una investigación detallada, ni por el Ministerio Fiscal».

La acusación particular, por parte de Paloma Lago, solicitaba la declaración de la conductora y la ayudante de la ambulancia en la que supuestamente fue trasladada a un centro médico. Pero esas diligencias para la Audiencia Provincial presentan «un carácter claramente periférico y prospectivo respecto del núcleo fáctico investigado». Y considera que acudir a esas testigos, para ver si la sintomatología que presentaba la denunciante resultaba compatible con un cuadro de sumisión química, «carece de solidez lógica y procesal».

Insiste la Audiencia con respecto a la conductora y la ayudante de la ambulancia en que «no solo se trata de personas manifiestamente ajenas al núcleo del hecho investigado y desprovistas de cualificación pericial para efectuar una inferencia diagnóstica de esa naturaleza, sino que, además, tal hipótesis ya ha quedado contradicha por declaraciones testificales de médicos especialistas y por el resultado de análisis, exploraciones y pruebas clínicas exhaustivamente practicadas». Concluye que «postular ahora tales declaraciones como vía apta para sustentar un procesamiento no pasa de ser una conjetura carente de base objetiva». Contra el auto cabe la presentación de recurso de súplica.