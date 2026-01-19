Denuncia que su madre murió en las Urgencias del CHUF tras más de tres horas de espera y solo recibió atención cuando ya agonizaba
La fallecida, de 87 años y con cáncer, fue derivada por el 061 con un fuerte dolor abdominal desde la residencia de Laraxe el pasado 11 de enero, cuando el servicio del Marcide se saturó y llegó a acumular más de 40 pacientes a la espera de cama20 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Han pasado ya ocho días desde que Josefa Martínez Yáñez murió en las Urgencias del CHUF, pero Alberto Miramontes Martínez se siente igual de «indignado» que aquel día —el domingo, 11 de enero—, cuando fue