La Policía indonesia dice que el cadáver de Matilde Muñoz fue trasladado hasta cuatro veces

Fotografía difundida por Efe/Policía de West Lombok de los dos detenidos por la Policía indonesia que han confesado haber planeado el asesinato de Matilde Muñoz Policía de West Lombok / Efe

La Policía indonesia dijo este jueves que el cadáver de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada en la isla de Lombok el 2 de julio, fue trasladado de sitio cuatro veces hasta que se encontró el pasado sábado en una playa de la isla indonesia, según informó en un comunicado.

El texto, divulgado por la comisaría de Lombok Occidental, subraya que, según los testimonios de los sospechosos de su asesinato, el cadáver de Muñoz fue trasladado primero desde su bungaló del hotel Bumi Aditya de la zona de Senggigi (Lombok Occidental) al cuarto del generador del hotel, donde permaneció cuatro días.

Después lo trasladaron a una parte trasera del hotel, sin especificarse cuánto tiempo; a continuación, en agosto, se llevó a una parcela vacía fuera del hotel; y finalmente, el 24 de agosto, «los restos de la víctima fueron trasladados y enterrados en la playa».

La autopsia de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada en la isla indonesia de Lombok hace dos meses, tuvo lugar este jueves en el hospital policial de Mataram, dijeron a EFE varias fuentes desde el centro.

La autopsia concluyó alrededor de las 11 hora local (5.00 en la España peninsular, tal y como confirmó Nyoman Madiasa, jefe de la unidad policial del hospital Mataram (Lombok), tras unas dos horas de procedimiento. El hombre señaló que la autopsia tuvo finalmente que comenzar antes de lo previsto porque el médico forense tenía otra cita. El doctor Arfi es el único forense disponible en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, a la que pertenece Lombok y que comprende unas 400 islas, muchas deshabitadas.

El cuerpo de Muñoz fue hallado el sábado pasado en una playa de Senggigi (Lombok Occidental), después de que su círculo familiar y de amigas alertaran de su desaparición en julio.

Muñoz, que cumplía 73 años este mes y había llegado en junio a Lombok, donde acostumbraba a pasar largas temporadas, fue presuntamente asesinada por un empleado del hotel Bumi Aditya, donde se alojaba, y un extrabajador del mismo establecimiento la madrugada del 2 de julio, según la Policía de la isla indonesia.

La familia de Muñoz tendría voluntad de que se proceda con la cremación del cuerpo en Lombok, según fuentes cercanas al caso, lo que imposibilitaría una segunda autopsia en España.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Hallado el cuerpo sin vida de la ferrolana Mati Muñoz en una playa de Indonesia Atlas

Nacida en Ferrol (A Coruña) y afincada en Mallorca, Muñoz acostumbraba a pasar largas temporadas en Asia, también en Lombok, a donde había llegado en junio. La Policía de Lombok acusa a los dos sospechosos de asesinato premeditado y robo a la española, y continúa con la investigación del caso.