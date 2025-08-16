La agencia que tramitó el visado de la ferrolana desaparecida en Indonesia: «No salió del país»

Foto de la sede de la policía provincial de Lombok, donde se registró el primer informe de la desaparición. IWAN SURYADI | EFE

La agencia que ayudó a tramitar el visado en Indonesia de la española de 72 años María Matilde Muñoz Cazorla, nacida en Ferrol y desaparecida en la isla de Lombok desde hace alrededor de mes y medio, aseguró este sábado que «no ha salido» del país y que su permiso de estancia en el archipiélago «sigue activo».

«La información de Inmigración indica que no ha salido del país. Su visado está todavía activo, expiraba en noviembre. No ha salido del país», dijo a EFE Sudiaji Gare -«Aji»-, fundador de la agencia Aer Visa Lombok, que ayudó a tramitar el permiso de Muñoz.

La Policía de Lombok, isla vecina de la popular Bali, investiga la desaparición de Muñoz, afincada en Mallorca, desde el pasado miércoles, según confirmaron a EFE desde la comisaría de Lombok Occidental.

El mismo Sudiaji interpuso una denuncia sobre la desaparición de Muñoz el 5 de agosto en Lombok, tras ser contactado por el entorno de la gallega en España, donde una amiga de la septuagenaria, Olga Marín Calonge, dio primero la alerta el 28 de julio en la comisaría de Sant Feliu de Guixols (Gerona, España).

Los últimos en ver a la española fueron trabajadores del hotel Bumi Aditya, en la zona costera occidental de Senggigi (Lombok) y en el que se alojaba, el pasado 2 de julio, según estos afirman.

Un mensaje el 6 de julio

Trabajadores del hotel dijeron a la Policía y a amigas de Muñoz que, después de verla ese día por última vez, esta les escribió un mensaje el 6 de julio diciendo que estaba en Laos, como también afirmó ayer a EFE Nurmala Hayati, contable del establecimiento. «No tenía planes de ir a Laos. Y, si lo hubiera hecho, (el traslado) se habría registrado en Inmigración», dice a EFE Sudiaji.

De acuerdo con el hotel de Lombok, en el que la española ya se había alojado en otras ocasiones, la desaparecida había extendido su estancia allí hasta el 20 de julio cuando la vieron el día 2 de ese mes.

El último contacto de Muñoz con su círculo cercano fue «a finales de junio», dijo ayer a EFE otra amiga de la desaparecida, Marta Ventura.

El encargado de la agencia de visados indonesia, quien conoció a Muñoz por primera vez en 2023, consideró «raro» que la española dejara su motocicleta en el hotel, con la que acostumbraba a desplazarse, y que es el medio de transporte habitual de Lombok.

Lombok es una isla tranquila cuya popularidad creció en parte debido a su potencial como una alternativa con menos frenesí turístico y paisajes paradisiacos similares a los de la vecina Bali.

El Ministerio de Exteriores de España indica en sus recomendaciones de viaje a Indonesia que las agresiones violentas no son habituales en el vasto archipiélago, aunque advierte que se ha producido un aumento de las mismas contra turistas, en especial en Bali y Lombok.

Añade asimismo que las «caóticas circunstancias del tráfico» en el país hacen frecuentes los accidentes, y destaca que son comunes los incidentes con motocicletas en las islas de Bali, Lombok y Labuan Bajo.

La Policía de Lombok dijo hoy a EFE que informará sobre las conclusiones de la investigación «una vez sea completada».