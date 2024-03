César Toimil

Fue todo tan rápido como el rayo que impactó de noche sobre una vivienda habitada en el lugar de A Gangoa, en Cerdido, provocando un incendio que dejó destrozado el interior del inmueble: «Estabamos na cama e escoitamos un fojonazo, como se caera algo enriba da casa. Dalí a un minuto xa me chamou a miña irmá para que lles levara unha escada porque estaba ardendo a casa e non podían saír». Víctor Pazo Garrote no se lo pensó ni un segundo. Saltó de cama, cogió la escalera y la colocó bajo la ventana del primer piso de la vivienda contigua, donde aguardaban asustados e impacientes su hermana, Élida, y el compañero de esta, Javi. La rápida intervención de Víctor salvó la vida de esta pareja, que escapó del incendio en pijama.

Estaban en pijama porque el rayo y el incendio los sorprendió a todos ellos cuando aún estaban dormidos. No en vano, eran las seis y media de la mañana del domingo. A esa hora tan intempestiva, «veu unha descarga moi forte», relata Alberto Rey, alcalde de Cerdido, un concello de la comarca del Ortegal, situado a 40 kilómetros de Ferrol.

«Cando baixaron pola escada, víase saír o lume por unha ventana de abaixo», recuerda Víctor, quien añade que «eu non sei por onde entrou o raio porque está todo calcinado, pero para min que entrou por un cable polo tellado, vese por onde baixou».

Espuma de poliuretano

Élida y Javi dormían en el primer piso de la casa familiar de paredes de piedra, mientras que el fuego se declaró en la planta baja: «O que ardeu foi a espuma de poliuretano dunha habitación de abaixo, que estaba aislada con iso, as paredes e máis o teito», detalla Víctor. Un aislante plástico de ese tipo pudo ser también el causante del fulminante incendio que destruyó dos edificios de viviendas en Valencia.

Las llamas en la casa de Cerdido se propagaron con tanta rapidez por el interior del inmueble que cuando Élida y Javi quisieron bajar a la primera planta para salir de casa, las escaleras ya estaban llenas de humo. Fue entonces cuando la mujer, de 50 años, llamó por teléfono a Víctor pidiendo ayuda para salir por la ventana.

F. Fernández

Todo ocurrió en un inmueble familiar antiguo dividido en dos viviendas. En una reside Víctor con su pareja. En la otra, su hermana. Javi vive en Ferrol, pero este fin de semana decidió pasarlo con su novia. En la planta baja de la casa asolada por las llamas están la cocina y una habitación, que quedaron totalmente destruidas por el fuego.

La casa de Víctor tampoco se libró de las consecuencias del incendio: «Como ten unha parede medianeira, saltaron os azulejos do cuarto de baño e unha parede de bloques» también se vio afectada por las elevadas temperaturas provocadas por el fuego.

«Non sei se se poderá amañar»

Víctor no sabe qué pasará ahora: «Teremos que seguir comendo, isto nunca nos pasou, haberá que fastidiarse, que lle vamos facer», reflexiona. Sobre la casa de su hermana, «non sei se se poderá amañar», dado el mal estado en que ha quedado.

A sofocar el incendio en Cerdido acudieron el GES de Ortigueira y los Bombeiros do Eume, con base en As Pontes. Pese a que salieron de la casa en llamas con el susto en el cuerpo, los vecinos reaccionaron echando mano de la manguera del jardín para intentar sofocar las llamas que estaban asolando su hogar. Cuando llegaron los equipos, «xa tiñan medio traballo feito», explicaron desde esos cuerpos de seguridad, que nunca se habían enfrentado a un suceso tan inusual.