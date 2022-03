«Ningunha administración local realiza un esforzo parecido ao do Concello de Ferrol no referido a vivenda pública», asegura el gobierno local que preside el socialista Ángel Mato, que aporta un dato: en la década pasada se dedicó a vivienda una media anual de 255,39 euros per cápita, la mayor de todas las poblaciones gallegas.

Planes frustrados de derribo

Pero toda inversión se queda corta en Recimil, que devora inmisericorde cada euro que recibe sin que suponga un vuelco a su situación. «Es un pozo sin fondo», coinciden varias fuentes consultadas. Hasta el punto de que hay quien defiende la rentabilidad de su derribo. Ya hubo varios intentos. El último, y el más cercano a lograrlo, fue en el 2005. Entonces el gobierno formado por PP e Independientes por Ferrol logró que la Xunta descatalogase la protección de la que el barrio gozaba desde 1995, en atención al valor de su diseño arquitectónico original. Ese mismo año, hubo cambio de gobierno en la Xunta, y el bipartito PSOE-BNG consiguió que el 2005 acabase con el barrio otra vez catalogado, y renovadas promesas de rehabilitarlo.