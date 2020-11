El Banco de Alimentos de Ferrol, bajo mínimos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Carmela López

Ferrol 17/11/2020 19:10 h

La pandemia del covid-19 ha trastocado hasta la forma de colaborar con el Banco de Alimentos Rías Altas (Balrial) de Ferrol, que presta ayuda a unas 4.000 personas de toda la comarca, a través de una treintena de oenegés. Y es que, para evitar que los productos donados por particulares pasen por diferentes manos y puedan provocar contagios, este año se ha sustituido la habitual gran recogida de alimentos que se realizaba en los supermercados por otro modelo de colaboración.

El personal de los establecimientos de comida sigue colaborando, ahora de forma más activa y directa, recogiendo en la caja las aportaciones de dinero que los clientes quieran realizar al Banco de Alimentos.

El coordinador de Balrial, Manuel González, expresaba ayer para este medio «el deseo de que el experimento salga bien, porque las reservas que tenemos están en las últimas». Por la experiencia que tiene de años anteriores, «la gente es más dada a tangibilizar lo que dona y el hecho de tener que hacerlo ahora con dinero puede generar más recelo», dijo, por lo que lanzó un mensaje de confianza a la ciudadanía, en el sentido de que está garantizado que todas las aportaciones que se realicen van a llegar a su destino.

Reservas para una sola entrega

«Esperemos que todo salga bien, porque las estanterías quedarán vacías del todo cuando hagamos la entrega de la primera quincena de diciembre», aseguró Manuel González, precisando que solo hay en reserva para ese reparto 14.602 kilos de alimentos, menos incluso de los que se entregaron estos días, que alcanzaban los 15.764 kilos.

Sobre esta última entrega precisó que casi la mitad era leche, porque recibieron remesas de varias empresas que caducan en diciembre, por lo que había que darles salida ya.

En cuanto a las alimentos que más se necesitan, normalmente suelen ser leche, cacao, galletas, conservas de pescado y de vegetales, además de platos preparados, pero en esta ocasión hasta escasean el arroz y la pasta, «que nunca tuvimos que pedir, porque es lo que más se dona», apostilló el coordinador de Balrial.

Unos 4.000 destinatarios

Este responsable explicó que en la comarca de Ferrol se sigue manteniendo el mismo número de beneficiarios del Banco de Alimentos que antes del coronavirus, alrededor de 4.000 personas. A su modo de ver, es consecuencia de que «somos un pueblo de jubilados y pensionistas, por eso la pandemia no hace tanta mella en las economías familiares, y además están las ayudas de la Cruz Roja con vales de la Xunta de Galicia, el ingreso mínimo vital establecido por el Gobierno central, los ERTE y el paro», apuntó Manuel González, añadiendo que, no obstante, «el batacazo que nos puede venir cuando estas ayudas se acaben, si la situación no mejora antes, puede ser impresionante».

Los donativos: en efectivo o con tarjeta, en la caja del súper hasta el 22 de noviembre

La campaña de la Gran Recogida de Alimentos 2020 arrancó el pasado lunes, día 16, en los supermercados de la zona, con el nuevo formato. La colaboración de las cajeras y cajeros de los establecimientos de alimentación es indispensable, puesto que son los receptores de las donaciones de los clientes que acuden a realizar la compra.

¿Cómo se ha articulado la iniciativa solidaria? El interesado en hacer un donativo en metálico para el Banco de Alimentos hace entrega de la misma a la persona que está al frente de la caja, con cantidades de un euro en adelante. En algunos hipermercados, como es el caso de Carrefour, el importe se registra en la caja como si fuese la compra de una artículo, si bien en el concepto se hace constar que se trata de una donación y el cliente obtiene el correspondiente justificante de la operación.

En otros establecimientos, como los del grupo Gadisa y Cash IFA, las donaciones para Balrial también las recogen las cajeras, con entrega del oportuno justificante. Igualmente se registran las donaciones en los súper de la cadena Froiz, como apuntaron ayer desde el establecimiento situado en la villa de Ares, precisando que los donativos se pueden hacer tanto en dinero contante como con tarjeta.

Al margen de esta colaboración ciudadana, los establecimientos continúan realizando aportaciones de víveres. Ayer mismo, miembros de Protección Civil recogieron varias cajas de productos en el Gadis de la calle María con destino a Balrial.

«La gente ya preguntaba por la campaña desde hace unos días»

Los supermercados muestran grandes carteles informando de la Gran Recogida de Alimentos 2020, «y la gente ya preguntaba por la campaña desde hace unos días», según comentaban ayer en el establecimiento Froiz de Ares. No obstante, también apuntaban que, en esos dos primeros días, las donaciones no fueron tan importantes como en años anteriores, cuando se recogían productos alimenticios.

En el caso de Carrefour, indicaron que los clientes sí estaban respondiendo bastante bien, con aportaciones de cinco o diez euros, si bien en algún caso, aunque los menos, llegaron a los cien euros.

El propio coordinador del Banco de Alimentos en la comarca de Ferrol, Manuel González, explicó que él fue el lunes a hacer la compra a un supermercado y pudo comprobar en persona que la gente se estaba mostrando colaboradora con la causa, preguntando a la cajera cómo tenía que hacer para donar. Destacó, asimismo, que las propias empleadas de los establecimientos también comunican a los clientes que desconocen la existencia de la campaña que pueden colaborar en la misma.

En consecuencia, todo hace pensar que la recaudación de este año puede conseguir que el banco de alimentos se nutra de suministros hasta el próximo mes de abril, que es la pretensión de los promotores de la iniciativa, para poder atender, sin apuros, a las 4.000 personas de toda la comarca a las que está ayudando en la actualidad. Y siempre pueden surgir más, como indicaba Manuel González, citando el caso que les llegó hace unos días de una familia de seis miembros que está confinada por el coronavirus y carece de medios para poder subsistir, por lo que se le prestó ayuda.