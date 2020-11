El descenso de casos en los colegios de la zona de Ferrol se frena: 94 contagios en 47 centros

0

La Voz de Galicia R.P.P.

Ferrol 14/11/2020 15:42 h

Un total de 47 centros educativos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal presentan casos de coronavirus activos. En total, según los datos hechos públicos hoy por la Consellería de Cultura e Educación, se mantienen activos 94 contagios, uno menos que la víspera, frenando el ritmo de descenso de los últimos días. La situación mantiene cerradas dos aulas en la Escuela Infantil de Cedeira. El colegio más afectado en estos momentos es el CPI O Feal, de Narón, con siete positivos en sus aulas.

Actualmente, esta es la distribución de casos por centros. Escuela Infantil de Cedeira, (2 casos y 2 aulas cerradas); Escuela Infantil de Piñeiros, en Narón (1); CEIP Mosteiro de Caaveiro, de A Capela (3, uno más que en el parte anterior); CPI As Mirandas, de Ares (5); CEIP Santa María, de As Pontes (1); IES Moncho Valcarce, de As Pontes (4); CEIP Manuel Fraga Iribarne, de Cariño (4, sumando uno); IES Cabo Ortegal, de Cariño (1); IES Punta Candieira, de Cedeira (2); CEIP A Barqueira, de Cerdido (1); Jorge Juan de Fene (1, tras bajar en uno); IES de Fene (2); Cruceiro de Canido (1); CEIP de Esteiro (1); CEIP de Pazos (2); CEIP Recimil (1); CIFP Ferrolterra (3); Rodolfo Ucha (2, suma un nuevo caso); Compañía de María (3); Cristo Rey (2); La Salle (2); San Rosendo (1); Tirso de Molina (3, cuando tenía 5); IES Concepción Arenal (4); IES Catabois (3, baja en uno); IES Ferrol Vello (1); IES Leixa (1); IES Sofía Casanova (3); CEIP San Ramón, de Moeche (1); Unión Mugardesa (1); CPR Loyola, de Mugardos (1); IES de Mugardos (2); CEIP A Solaina (1); Ponte de Xuvia (2); Virxe do Mar (1); O Feal (7, incrementándose en uno); Ayala de Narón (1); Santiago Apóstol (2); CRA de Narón (3); IES Terra de Trasancos (2); CEIP San Isidro, de Neda (1); Couceiro Freijomil, de Pontedeume (1); CEIP de Andrade (1); IES Fraga do Eume (1); CPI de San Sadurniño (3) y CPI Atios, de Valdoviño (2, baja en un caso).