Carmen Diego, neumóloga: «Los enfermos de EPOC no se contagian más, pero sufren mucho con el covid»

La Voz de Galicia Bea abelairas

Ferrol / la voz 12/11/2020 20:22 h

Carmen Diego Roza (Oviedo, 1971) es neumóloga en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol y está especializada en una de las enfermedades con más presencia en la comarca: la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) de la que esta semana se celebra su día, al igual que el de la neumonía. Dos dolencias que en los últimos meses han estado tristemente vinculadas a la pandemia. Por eso, hace un llamamiento como especialista del área y como secretaria de la sociedad científica nacional: «Este año hay que ponerse la vacuna de la gripe, todas las prevenciones son pocas».

-La pandemia estará disparando el trabajo de los neumólogos...

-Ha aumentado el trabajo en hospitalización por el número de pacientes, que se ha incrementado, porque el covid es una enfermedad respiratoria y ha cambiado el perfil de pacientes que ingresan a cargo del servicio de neumología. Hemos tenido que aumentar el número de personal que estamos en hospitalización por el virus, hay muchos pacientes con neumonía por covid.

-¿Cómo les afecta la pandemia a los pacientes con EPOC?

-Los enfermos de EPOC no son más propensos a tener neumonía, no tienen más tendencia a infectarse de covid, pero cuando lo hacen son pacientes que sufren más, que están más graves. Aumenta el riesgo de los que tengan que ingresar y de llegar a la unidad de cuidados intensivos y tener que ser intubados. No enferman más de covid, pero les daña mucho más.

-¿Qué otras dolencias respiratorias hacen que la infección por covid sea más peligrosa?

-En el asma no lo hemos observado, pero sí en las personas con fibrosis pulmonar, básicamente porque tienen poca reserva funcional y en el momento que en el que tienen una infección respiratoria se agrava mucho su estado.

-El coronavirus también puede dejar fibrosis como secuela...

-Así es. La gente que pasa por este virus puede tener secuelas como esta. De hecho, en neumología tenemos una consulta de seguimiento para pacientes que ingresaron en la uci y tuvieron una inflamación del pulmón más allá de la que causa la neumonía. Cuando estos pacientes se van con el alta los revisamos en esta consulta y tenemos algún caso de fibrosis, pero a pesar de esas inflamaciones de pulmón que veíamos en la fase más aguda, realmente después muchas no llegaban a ser grandes secuelas pulmonares de fibrosis. La inflamación disminuye, pero quedan secuelas en el tejido del pulmón. Falla la reparación del pulmón y es cuando aparece la fibrosis.

-¿La mayoría de los que empeoran son personas mayores?

-No, el caso más joven de los que han pasado una covid grave es de 45 años. El perfil es amplio.

-¿La edad es el peor riesgo?

-La edad es un factor de riesgo, pero esta no es una enfermedad que afecta solo a mayores, ser joven no protege. Tuvimos casos de gente joven y hay otros descritos de personas con poca edad sin factores de riesgo y que han terminado en la uci.

Consulta covid para neumología

El CHUF dispone de una consulta para vigilar de cerca a una veintena de personas que han pasado por una infección grave de covid. «Es pronto para saber cómo será la evolución a largo plazo de los que han estado peor, porque son pacientes que superaron el virus hace seis meses como mucho, nos cuentan que siguen muy cansados, aunque en los TAC y las espirometrías con las que medimos el estado de su pulmón vemos que algunos van recuperando bastante bien», cuenta la neumóloga Carmen Diego.