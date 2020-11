Lino López: «Cuando nos pusimos a nuestro nivel defensivo habitual ya no fueron capaces de atacar»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Carla Elías

07/11/2020 20:29 h

Para Lino López, lograr el nivel al que están habituadas sus jugadoras en defensa fue la clave ayer para romper el partido contra el Barakaldo. «En la primera parte, en defensa no estuvimos como habitualmente, es cierto que ellas salieron mejor de la presión y pudieron jugar más cómodas, pero hubo mucha diferencia con la segunda parte. Nos metieron 35 puntos en la primera y 11 en la segunda», valoró el técnico al finalizar el encuentro. Cree que la defensa fue la clave, ya que el acierto del Baxi fue similar en los dos tiempos. «En ataque estuvimos igual, metimos 40 puntos también en la primera parte. El problema era no hacer ese desgaste de tener que subir el balón presionado 2 contra 1... En cuanto nos pusimos al nivel de la defensa que estamos haciendo habitualmente ellas ya no fueron capaces de atacar, hicieron malos tiros y ya fuimos capaces de correr y jugar más liberadas», incidió el entrenador.

Las ferrolanas acusaron mucho la baja de Aijanen, que sufrió un duro golpe a los tres minutos de juego y no pudo volver a pisar el parqué hasta el tercer tiempo. «El golpe de Anninna nos condicionó porque es una jugadora que abre mucho el campo. Es una amenaza exterior grande y en la segunda parte tuvimos ese acierto suyo en los tiros y ya fuimos capaces de romper el partido», valoró. No obstante, parece que se queda solo en un susto. «Tiene un buen chichón», señaló.

El encuentro sirve para seguir aprendiendo lecciones: «No podemos depender del acierto, es algo que tenemos claro este año. Si no estás acertada tienes que estar atrás al nivel que estamos siempre. Va enlazado. Si en defensa estás mejor, corres más, haces más tiros liberados, haces un desgaste del rival y, seguramente, tendrás más acierto».