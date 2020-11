Las mariscadoras de Ortegal temen el impacto del covid en la campaña navideña

0

La Voz de Galicia

CEDEIRA / LA VOZ 05/11/2020

«Estamos na marea, dándoo todo», comentaba esta semana Pilar López Bellón. La presidenta de la agrupación de mariscadoras de Cedeira y sus compañeras han visto la caída de los precios del berberecho, «que pasou de oito ou nove euros e pico a seis e pico», y temen que la tendencia a la baja se agudice debido al cierre de la hostelería en las ciudades gallegas. «Isto é unha cadea, véndese menos que antes, xa se notou en outubro, pero temos que seguir loitando. O peor é se nos confinan de novo, e a ver como vén o Nadal», agrega.

«O verán foi bastante ben, dentro do que cabe, pero notouse. Agora estamos pendentes da campaña do Nadal, a partir do 15 de novembro. A pandemia aféctanos a todos, se pechan os restaurantes ou traballan menos, os compradores non teñen saca para o produto e non vendemos», argumenta Rosa Trasancos, responsable del colectivo de mariscadoras de la cofradía de Espasante. «Dentro do malo, aínda fomos traballando, pero xa sabemos que nos meses de outubro e xaneiro as vendas sempre son frouxas, e os prezos aínda baixaron máis agora», abunda la profesional ortegana. Teme el impacto de los cierres perimetrales en las ciudades y otros municipios cara a los próximos puentes. «Se o comprador non vende a mercancía, non nola vai comprar a nós, e se no Nadal non nos podemos xuntar, para catro persoas non vas comprar a mesma ameixa que para oito ou dez», razona.

Cristina Trasancos, al frente de la asociación de mariscadoras de O Barqueiro, constata que «con menos pedidos e menos demanda, estase vendendo moito menos, case a metade menos no caso da ostra». El problema radica, de nuevo, en la hostelería. «De aquí vai para a depuradora e despois para os restaurantes, e xa ves como están agora», lamenta. Cara a la Navidad, teme que «sen ceas de empresa, os negocios van seguir traballando pouco».