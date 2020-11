El brote de la residencia eumesa Nuestra Señora de las Virtudes ya suma 60 contagios

0

Ferrol 04/11/2020 18:52 h

Los positivos en la residencia Nuestra Señora de las Virtudes de Pontedeume suman dos casos más y se disparan hasta los 60. Son dos internos los últimos contagiados y que se suman a los 18 trabajadores del centro y los 40 positivos detectados hasta el martes. Hay otro contagio en el centro de mayores Mi Casa de Ferrol; dos en el San José de Narón y 12 en As Fragas de Pontedeume.

En cuanto a personal hay dos en la Vivenda Comunitaria Entrelimoeiros de As Somozas; dos en DomusVi Ferrol; un en Mi Casa de Ferrol y dos en As Fragas de Pontedeume. En el Souto de Leixa y Aspanaes de As Pontes hay otros dos afectados.