As Pontes da el visto bueno definitivo a la urbanización del Poboado das Veigas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia LA VOZ

AS PONTES 02/11/2020 22:09 h

Diez años después de que se iniciara la negociación, la junta de gobierno local del Concello de As Pontes ha aprobado definitivamente el proyecto de urbanización del Poboado das Veigas. Ahora trasladará a Endesa las alegaciones estimadas durante el período de información pública, y la empresa tendrá seis meses para presentar «a garantía para asegurar a correcta execución das obras de urbanización, por un importe do 10 % do orzamento». Después comenzarán los trabajos, que durarán 18 meses.

La inversión es de 4,5 millones de euros, «para a transformación integral dos equipamentos públicos: a renovación dos servizos de saneamento, abastecemento de auga, alumeado, rede eléctrica e telecomunicacións». También se completará la urbanización «precisa para que os terreos acaden a condición de solar, o que permitirá a súa posterior venda aos inquilinos actuais», destacan desde el ejecutivo local pontés.

«Remata un longo camiño, iniciado hai case unha década, co que a veciñanza do poboado terá finalmente os mesmos servizos e dereitos que o resto de ponteses, sen que iso supoña ningún custe para as arcas municipais», subrayó el concejal de Urbanismo, Antonio Alonso. El convenio suscrito en 2016 con Endesa, propietaria de los terrenos, prevé entregar al Concello, una vez renovados, los viales, las zonas verdes y equipamientos como los campos de fútbol y tenis, el conservatorio o el Lar de Endesa.