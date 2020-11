Emilio Larraz, entrenador del Racing: «Este empate sabe a derrota, hemos perdido dos puntos»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia J.V.

Ferrol 01/11/2020 22:05 h

Emilio Larraz, el técnico del Racing, no ocultó su decepción por el empate a dos goles. «Cuando te pones con un 2-0 en el marcador a falta de 20 o 25 minutos para el final, este empate te sabe a derrota. Hemos perdido dos puntos. Sabíamos que sería un partido muy intenso, el tema de los ritmos, con todo lo que ha pasado este año, es importante. Ellos le han metido mucha intensidad, que no se traducía en ocasiones de gol, aunque si daba la sensación de que ellos controlaban el peso del partido. Yo creo que tras el 2-0, el encajar el 2-1 ha pesado dando la sensación de que estaban haciendo más de lo que realmente hacían. Yo creo que con un poquito de calma nos habríamos llevado el partido, pero no pudo ser. Sabíamos que iba a ser difícil», valoró.

A la hora de hablar de lo que le faltó el equipo con un 2-0 en el marcador el técnico indica que faltó tranquilidad. «Lo mismo que desde el principio -dijo- queríamos que el equipo controlara el partido con el balón, tener posesiones más largas. Habíamos puesto tres centrales, aunque no para defender, sino que a la hora de sacar el balón jugado desde atrás tuviéramos un pie más. También metí un centrocampista más en el medio campo, Fer Beltrán. En la primera parte logramos un poco en objetivo, aunque conforme ha ido pasando el partido, por cansancio o nervios se veía incapaz de aguantar el balón. El rival tuvo más el balón y ese sensación nos ha ido minando poco a poco la cabeza. Nos ha faltado tranquilidad y entender la situación. Creo que el partido no debió de irse».

El técnico visitante

El preparador del Zamora tampoco dio por bueno el empate, ya que aseguró que venían a por el triunfo en A Malata. «Veníamos a ganar, creíamos que podíamos hacerlo. Tal y como se ha puesto el partido, creo que podemos dar por bueno el empate ante un rival de esta talla y en su campo. Sin embargo, el espíritu del Zamora siempre es lograr los tres puntos en casa partido».

Añadió que estaba satisfecho por el corazón y ese creer de sus jugadores, tal y como se había puesto el partido. «El Racing de Ferrol hizo un gran encuentro y nosotros también. La primera parte fue igualada y en la segunda el Racing jugó con el marcador, le echó cloroformo al partido, quiso imponer su ritmo, aunque nosotros hemos tenido respuesta. No solo hemos logrado el empate, sino que hasta pudimos ganar el partido».