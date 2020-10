La térmica de As Pontes, una posible solución para los residuos agrícolas

0

AS PONTES / LA VOZ 14/10/2020 21:44 h

El eventual futuro de la térmica de As Pontes, «como centro de xestión de residuos e de xeración de enerxía», abre expectativas sobre la continuidad de la planta y como solución al problema medioambiental generado por los residuos agroganaderos, que se agrava «coa posta en marcha do novo regulamento comunitario, que implicará moito máis control e supervisión por parte da Administración», como indicó ayer el alcalde y presidente de la Diputación, Valentín González Formoso.

Junto al regidor estaba el secretario general de Unións Agrarias (UA), Roberto García, que tuvo la ocasión de comprobar la marcha de las pruebas con biocombustibles que está efectuando Endesa y que se acerca al momento definitivo, la semana que viene. El responsable sindical agradeció la oportunidad y destacó «o esforzo de gandeiros e agricultores por loitar contra o cambio climático e manter a xestión do territorio». «Somos apenas 50.000 para xestionar máis do 80 % do solo de Galicia», indicó.

García reconoció las dificultades del sector: «Hoxe temos encima da mesa un problema, primeiro para as explotacións gandeiras que xestionan a parte máis difícil do territorio, a zona de montaña, máis desfavorecida, onde as novas esixencias de xestión do abono orgánico, para poder substituír o químico polo producido nas nosas explotacións, fan imposible que nas pendentes de máis do 15 % podamos usar tractores e cisternas antigos». Tampoco lo tienen fácil, remarcó, las explotaciones de porcino, avícolas o de pavos, «un sector moi profesionalizado cun crecemento grande nos últimos dez anos». «O que os limita non é a capacidade de produción e de ser máis competitivas, porque cada vez exportan máis, senón como xestionar os purines e os abonos orgánicos», apuntó.

Frente «ao modelo que pretende impoñer Europa, con plantas de tratamento de residuos por comarcas, que o gandeiro tería que pagar, algo inasumible», García defendió el empleo de esos residuos «como elemento básico para a produción da planta das Pontes». «Sería unha solución para a térmica e para centos de explotacións que teñen na xestión de residuos un problema», concluyó. Las pruebas definitivas se realizarán la semana que viene, como avanzó el alcalde. A partir de ahí, añadió, «haberá máis conclusións que dilucidarán a viabilidade técnica da instalación». La segunda «pata, quizais máis importante», remarcó, «é a viabilidade económica da propia planta». «Aí é onde veremos os compromisos dos propietarios [Endesa] e tamén dalgunha maneira da Xunta, en canto á garantía de subministro deses purines que agora teñen outros destinos». Todo ello se concretará en la mesa de trabajo. «Non sei canto pode durar -admitió-, o que leve concretar que combustibles hai que mesturar e en que porcentaxes para facela rendible, os custes loxísticos da explotación, e a cantidade de residuos que se poden garantir para a continuidade da central térmica».