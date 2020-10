CC. OO. endurecerá las protestas si Navantia no inicia la transformación en el astillero local

0

La Voz de Galicia

14/10/2020

Medidas de presión «máis contundentes» es la advertencia que traslada la sección sindical de Comisións Obreiras en Navantia Ferrol a la empresa pública si no inicia «de inmediato» la transformación del astillero. El secretario general de CC. OO. de Industria en Galicia, Víctor Ledo, acompañado de Adela López, presidenta del comité de Navantia Fene; Miguel Pol, secretario xeral de CC. OO. en Navantia; y Emilio Juanatey, delegado del comité de empresa, denunció la situación a la que queda relegada el astillero si no se inicia el proceso de conversión de las instalaciones 4.0. «Co proxecto do novo estaleiro deseñado e avalado pola propia Navantia reduciríanse nun 25 % os custes e os prazos de fabricación. O aforro final na construción dun buque rondaría o 10 %, por exemplo, na construción dunha fragata pasaría de fabricarse en 60 meses a facela en 45, e economicamente suporía un aforro de máis de 30 millóns de euros», explicó Pol. Destacó que con esta inversión se mejorarán las condiciones de seguridad y salud laboral de los trabajadores y se reduciría la contaminación ambiental. «Este investimento non só é xustificable, senón tamén é esencial. Non transformar as nosas instalacións significaría que no futuro non poderemos levar a cabo varios proxectos simultaneamente por falta de capacidade. A construción da infraestrutura en si sería un importante xerador de emprego e riqueza na comarca», valoró Pol.

Ledo reclama que la empresa inicie de forma urgente el «estudo de impacto ambiental» para poder avanzar en la obra y exige que informe de los plazos de ejecución. Incidió en que «xa non hai excusas» al conocerse que el organismo competente es el Ministerio de Fomento.

Desde el sindicato también denunciaron que Navantia renuncie a los fondos del Plan de Recuperación de la Unión Europea. El secretario defendió que se trata de una obra «máis que xustificada economicamente, nun sector estratéxico e nunha rexión especialmente afectada polas crises económicas». «Non se entende que Navantia renuncie a estas axudas», lamentó Ledo.

El sindicato mayoritario en el astillero reclama a la clase política que se involucre con Ferrol. «Pesa mais unha vontade política por non facer a obra que unha explicación común. Esta obra, en outras comunidades, xa estaría feita. Hai un interese en que a comarca non sexa competitiva. Os políticos de Galicia non están á altura», lamentó Pol.

Los representantes sindicales también denunciaron el abandono -«está desleixada e descapitalizada», incidió Ledo- de la fábrica de Turbinas y «proxectos eólicos completos con subestacións» para el astillero de Navantia Fene, expuso Adela López. Pidieron el impulso de la fábrica y el proyecto de desarrollo de energías renovables en Navantia Fene.

Presidencia del comité

Por otra parte, el próximo miércoles se llevará a cabo un pleno del comité de empresa en el que se presentarán las candidaturas a la presidencia, tras la renuncia de Javier Galán. Esperan que en la misma jornada se escoja ya a la persona que asumirá la presidencia.