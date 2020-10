Nuevos espacios en el gimnasio y la piscina de A Malata

0

13/10/2020 21:03 h

La Piscina Municipal de A Malata, gestionada por Be One, ha tenido que adaptarse, como tantos otros sectores, a la nueva normalidad. Por ello ha iniciado la temporada estrenando nuevos espacios seguros para practicar deporte. Antonio Salazar, director de Be One A Malata, comenta que además de adaptarse a toda la normativa de la Xunta de Galicia han puesto en marcha medidas extra para garantizar el bienestar de sus socios. Por ello no solo han reforzado higiene, limpieza y desinfección. También toman la temperatura en el acceso, renuevan aire y desinfectan filtros de ventilación, han implantado puntos de desinfección de calzado y estaciones de gel hidroalcohólico para manos. También han establecido un horario preferente para mayores de 65 años. Además, gracias a la colaboración del Racing de Ferrol se están utilizando amplios espacios exteriores cubiertos en el recinto del estadio de fútbol para la realización de todas las actividades dirigidas y trabajo cardiovascular en cintas de correr, elípticas, remos y bicicletas. Por otra parte los más pequeños de la escuela de natación tienen ahora su vestuario en la zona de bancadas, algo que les permite acceder a la piscina sin necesidad de pasar por el vestuario de adultos. Para aquellas personas que quieran comprobar todas las medidas que se aplicaron en las instalaciones municipales para propiciar una la experiencia deportiva segura, Be One ofrece una prueba gratuita de tres días. Además, en el caso de apuntarse, la matrícula no tiene coste. Para mas información, Antonio Salazar nos remite a la página web www.beone.es/modovital.

De nuevo en activo

Quienes también se han adaptado en todo momento a las disposiciones sanitarias, dado el promedio de edad de la agrupación, son los integrantes de la Coral Alecrín de Brión, que actuó este lunes con motivo del Día del Pilar en la iglesia del barrio de Recimil. En la actuación no pudieron estar todos los integrantes, pero por contra interpretaron algunos temas acompañados al piano por su director, David Sanmartín, y el clarinetista Bernabé Simes. La Coral, que preside María Jesús Durán, reanudó los ensayos a principios de septiembre en el salón de actos de la Asociación de Vecinos Castelao de Brión. Para evitar riesgos airean el local, en el que también son muy cuidadosos y limpian todo el material que utilizan con gel desinfectante y el suelo con lejía. Han cambiado los días de ensayo a los lunes y los miércoles para no coincidir con los asistentes a pilates que ocupan el local los martes y jueves. Y ahí les tenemos, deseosos de volver a poder cantar ante el público. De aquí a fin de año, no tienen actuaciones en cartera, por ello, como todos, desean que superemos pronto esta situación.

El «breaking» es deporte

La semana pasada presentamos a David Amor, el joven de Neda que forma parte del C.D. da Rúa de breaking. David compitió este fin de semana en Alicante en el Primer Campeonato de España de esta modalidad de baile deportivo que estará presente en los Juegos Olímpicos de París en 2024. David, que fue el más joven de los breakers en el primer campeonato de España de esta modalidad, retornó muy satisfecho como tercer clasificado de su categoría, con solo 14 años, y situándose nada más y nada menos que de segundo en el ránking nacional. Su preparador y presidente del club da Rúa, Anxo Barro, se confiesa satisfecho del trabajo de David, que confía conseguirá grandes éxitos en un futuro por su dedicación y por todo su esfuerzo. Este deporte reúne características que hacen necesaria una destreza, fortaleza y preparación física de alto nivel para lograr el éxito y a pesar de que sus rivales en esta ocasión eran mayores, David supo estar a la altura. Anxo, está seguro por ello de que en próximas citas, David pueda conseguir el oro, y es que su palmarés ha comenzado a escribirse. En cualquier caso no ha estado nada mal conseguir el bronce en la primera competición oficial organizada desde la Federación Española de Baile Deportivo y en la que el vigués Sinopsis, también del club da Rúa, fue sexto clasificado colocándose cuarto en el ránking nacional. El club nedense, que tiene ámbito autonómico, ha escrito la primera página de la historia de esta modalidad de baile deportivo. Estamos seguros de que no será la última.