Los eumeses siguen sin poder consumir agua del grifo y la Xunta investiga las causas

13/10/2020

Los vecinos de Pontedeume llevan cuatro días sin poder consumir agua del grifo y seguirán así al menos hasta que el Concello conozca los resultados de los análisis que ha encargado a la empresa Viaqua, concesionaria del servicio, sobre los 97 parámetros que establece el Real Decreto 140/2003, que regula la calidad del agua de consumo. «En principio, el agua que tenemos en planta cumple los niveles de turbidez, pero hemos decidido esperar a tener el informe completo de los laboratorios de Viaqua para que en el momento en que se reanude el suministro la gente no tenga ninguna duda de que el agua cumple todas las condiciones sanitarias», explicó el alcalde, Bernardo Fernández.

En paralelo, la Xunta de Galicia ha abierto un expediente con el objetivo de «esclarecer a orixe da turbidez da auga do río Eume e depurar as responsabilidades que correspondan», como avanzó la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade en su visita de ayer a Pontedeume. Ethel Vázquez calificó de «inaceptable» la situación e indicó que «se está a estudar se houbo vulneración das normas de explotación e xestión da presa, para adoptar as medidas oportunas». Reiteró que las analíticas efectuadas por Augas de Galicia concluyeron que «non hai alteración nos niveis de PH e osíxeno, e que non se rexistrou ningún tipo de mortaldade de especies», pero admitió que el nivel de turbidez «é preocupante».

Actuación urgente en la planta

Vázquez recalcó que Augas colocó barreras de contención en el río, el domingo por la mañana, y que «se puxo a disposición do Concello desde o primeiro momento», en respuesta a las quejas del regidor, que aseguró estos días que ningún responsable de la Xunta contactó con él hasta el sábado, una vez que comunicó que se prohibía el consumo de agua. En todo caso, Fernández agradeció la visita de ayer, que sirvió para que Vázquez conociera «la planta y las necesidades que tiene», y avanzó que estos días pedirá la colaboración de la Administración autonómica para una actuación de urgencia que permita automatizar el control de la estación. «Al margen de que se encargue un proyecto para su modernización», dijo.

Endesa, compañía que explota el embalse del Eume, confirmó que recibió ayer mismo un requerimiento de Augas de Galicia «para aportar información en el plazo de un mes». El director de la Unidad de Producción Hidráulica (UPH) Noroeste de la firma, José Antonio Galván, subrayó que «el 90 % de los sedimentos del embalse son naturales, arcillas propias de la cuenca. En ningún caso se trata de residuos tóxicos o peligrosos, como demuestran las analíticas realizadas en el embalse y en el agua de salida por el desagüe de fondo».

Presa y caudal ecológico

La empresa finalizó en noviembre las obras que permiten liberar agua por la parte inferior del embalse. «Se hizo en respuesta a una denuncia y una obligación desde el punto de vista ambiental, con una tramitación compleja que duró casi diez años -indica Galván-. Y tenía dos objetivos, dos consecuencias positivas: la seguridad de la presa, para que pueda desaguar en caso de que se produzca un problema estructural; y dar un caudal ecológico al río, porque es una obligación y así fuimos requeridos por Augas de Galicia, que establece mensualmente [el volumen], y que en octubre está en unos 1.500 litros por segundo».

Galván explica que «lo normal es que el embalse se sitúe en torno a las cuotas mínimas de explotación, en torno al 20 % de su capacidad, al inicio del año hidrológico, para poder almacenar todas las aportaciones de lluvia. Y lo contrario de cara al verano, que esté lo más alto posible para gestionar las reservas y permitir su uso». Sostiene que el cambio que implica la existencia de un desagüe de fondo «tiene un impacto muy positivo para poder dar caudal ecológico en cantidad y calidad, algo que permitirá a futuro que el estado de las Fragas del Eume mejore».

El director de la UPH Noroeste solo ve un efecto negativo, que le ha sorprendido, los problemas ocasionados en el abastecimiento de agua de Pontedeume. A la pregunta de por qué se ha producido la turbidez, responde: «Al bajar la cuota del embalse [a través de las válvulas de fondo] han quedado parte de los sedimentos al aire, y con la llegada de los episodios de lluvia de la semana pasada y de hace un mes, con lluvias concentradas en pocos días, se han movido, sin que tengan ninguna consecuencia en las analíticas».

Críticas del BNG al Concello

El BNG eumés, muy crítico con la gestión del Concello en este asunto, quiere saber «se vai denunciar a Endesa e a presentarse como prexudicado para defender á veciñanza que paga a taxa de abastecemento». Y qué medidas «compensatorias vai tomar para colectivos economicamente prexudicados coma a confraría, a hostalería ou os pescadores».