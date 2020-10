0

El PSOE critica el «abandono total» de las Fragas do Eume. El vicesecretario general de los socialistas gallegos, Pablo Arangüena, ha criticado el «desleixo» con el que ha actuado la Xunta tras el «episodio dos verquidos ao río Eume». Arangüena subraya que el Concello de Pontedeume «tivo que prohibir o consumo de auga procedente do río que baixa do parque natural das Fragas a causa do mal aspecto que presentaba o caudal». El PSOE dice que «a Xunta está consentido todo tipo de agresións ás Fragas».