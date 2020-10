Emilio Larraz: «Tras el penalti nos quedamos noqueados y no jugamos una prórroga inteligente»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ferrol 11/10/2020 18:20 h

La última prueba de fuego del Racing antes de debutar en Liga no acabó con el resultado esperado tras caer derrotado en casa del Tenisca. «Sabíamos que iba a ser un partido muy duro desde el punto de vista por la intensidad del Tenisca aquí en su casa, pero yo creo que con fútbol y orden habíamos controlado el partido tanto en el marcador como en el terreno de juego», reconoció el técnico Emilio Larraz tras finalizar el encuentro. Explicó que el gol y el penalti les sacó del partido. «Nos quedamos noqueados y ya no hemos sabido hacer una prórroga inteligente», indicó. No obstante, destacó el buen trabajo de los suyos en la primera hora. «Me quedo con el trabajo de la primera hora del equipo, que supo controlar un partido muy difícil. Sabíamos que es un equipo aguerrido con buenos jugadores», valoró.